Alex Otra Nota, de Venezuela a Miami por la música

“Estoy tratando de buscar una identidad. Sin embargo, no me voy a guiar solo por un género. Tengo diferentes sonidos, no solo el urbano. Y dentro del urbano hay mucho campo. Yo hago baladas, compongo con la guitarra. Hago canciones románticas, de despecho, de amor, temas alegres, merengue, salsa, todo”, dijo Alex Otra Nota a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Tengo un socio, pero estoy trabajando independiente. Hay mucha proyección en las plataformas digitales. Sin embargo, por un lado es positivo, porque uno mismo puede hacer muchas cosas, pero también hay bastantes exponentes y hay que diferenciarse de los demás. Para mí se trata de buscar un sonido propio, una identidad”, contestó sobre cómo destaca su propuesta entre la amplia oferta musical que existe hoy.

Para el cantautor, una buena composición toca las fibras y llega al público.

“Hacer canciones buenas va más allá del marketing o de lo que se invierta. Yo pienso que el producto es lo más importante, una canción que conecta en muchos sentidos de la vida”, dijo.

“El concepto de una buena canción es bien subjetivo. Yo antes me guiaba mucho por lo que decían los demás. Entonces las mismas personas de la industria, productores musicales, hay muchos que son muy cuadrados. Hay veces que un productor escucha una canción y dice que es muy mala. Y resulta que es número uno, se pega. Por eso no creo que sea algo objetivo, es un criterio muy personal. Y creo que una buena canción conecta, llega a la gente, tanto en letra y ritmo como en sentimiento”, añadió.

Recientemente lanzó Escapao, un tema alegre y fresco al ritmo del reguetón, que invita a desconectarse un poco de la rutina o las situaciones del día a día.

“Es una canción divertida, bien dinámica, que habla de escaparse, de desconexión. ¿Quién no se ha escapado alguna vez? Creo que en alguna época de nuestras vidas, todos nos hemos escapado de algo, ya sea de los padres, de la pareja, de la rutina o del trabajo”, expuso.

El tema llega acompañado de un videoclip filmado con la playa de Miami como telón de fondo.

“En el video una pareja escapa de los problemas, de la rutina, de las facturas, y se van a desconectarse, a disfrutar y pasarla bien. Es un tema playero”, dijo sobre el material audiovisual.

Otra canción que entregó es Sangre Vinotinto, con la que declara su amor al fútbol. El tema, que grabó con Jonathan Moly, fue el himno de la selección de Venezuela en la Copa América.

“Una de las razones por las que hice esta canción, no fue solo por el tema del fútbol, sino para llenar de sentimientos de unión y orgullo a todos los venezolanos en el mundo, que sientan identidad y amor por lo nuestro”, expresó.

Embed

Con Escapao, Alex Otra Nota busca relanzar su carrera como solista y continuar entregando música ya establecido en la Capital del Sol, donde encontró exilio hace ocho años.

Embed View this post on Instagram A post shared by Alex Otra Nota (@alexotranota)

“Tenía un poco de tiempo sin lanzar música, desde la pandemia. En 2020, lancé Vámonos aquí en Miami, con el video también grabado aquí. Y ahora estoy relanzando mi proyecto como solista con este nuevo nombre artístico que viene de la agrupación juvenil Otra Nota, en la que estuve en Venezuela. Hicimos producciones musicales, conciertos, giras de medio, todo”, contó.

“Y luego decidí dar el salto. Entonces otra compañía me firmó para hacer un proyecto a dúo con otro muchacho de la agrupación. Sin embargo, la situación en Venezuela en ese momento estaba un poco complicada y decidí venir a Miami a emprender solo”.

Pero ¿por qué continuar como solista llevando consigo algo de su antigua agrupación? Las redes sociales son las responsables.

“Porque desde que comencé en esa agrupación en el mundo artístico, mi Instagram era Alex Otra Nota. Entonces acabó ese proyecto, pasaron años, el grupo no siguió, pero a mí me gustaba el nombre, me parecía único y mucha gente me identificaba en las redes sociales. Y por eso decidí dar ese paso como solista”, recordó.

El trabajo en el estudio es incansable y el resultado será un álbum, que llegará de la mano del productor de Chino y Nacho y Sixto Rein, entre otros exponentes urbanos.

“Estamos trabajando en el estudio con John Paul en la producción de algunas canciones. Tenemos bastante material. Y la idea es preparar un disco. Además de Escapao y Sangre Vinotinto, vamos a lanzar dos temas más a lo largo del año, para ver si el año que viene lanzamos una producción discográfica”.

Sobre los desafíos que ha enfrentado como inmigrante en Miami que busca un lugar en la música, comentó:

“En Venezuela, yo venía trabajando con el top de la industria. Y cuando llegué tuve que empezar de cero, vine solo. Y no solamente es el tema de cómo conectarme aquí en la música, sino también mantenerme económicamente. Tuve muchos retos y por eso busqué la manera de estar estable. Hice de todo tipo de trabajos, no solo con la música. Empecé de menos a más, sin importar mi pasado, porque uno tiene que desconectarse de lo que ya hizo. Si estamos aquí, es por un nuevo camino”.

“Y lo empecé a hacer con todo el amor y la disposición del mundo, y con toda la humildad también. Vine a trabajar en todo, en mi aspecto personal y profesional, y a empezar a crecer. Me ha ido bastante bien, trabajando poco a poco. Me siento muy contento de estar aquí. Hace casi ocho años que estoy en Miami y puedo decir que estoy feliz con lo que estoy logrando”.

A sus coterráneos en Venezuela de cara a las elecciones presidenciales este domingo 28 de julio les envía un mensaje esperanzador.

“Me parece súper importante ejercer el derecho al voto. Yo lo intenté muchas veces hasta tener que emigrar como millones de venezolanos. Separarnos de nuestras familias, amigos. Sentirnos sin futuro en Venezuela. Hoy parece haber otra oportunidad. La esperanza es lo último que se pierde. Y lo único que quisiera es ver a mi país bien, ver a las familias unidas ¡Venezuela y los venezolanos merecemos un cambio para bien!”