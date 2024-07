Venezuela: Nicolás Maduro finaliza campaña con rumores y mensajes violentos

En los últimos días, Incluso, apeló a la difusión de textos para sugestionar al ciudadano a través de la intimidación. Desde el servicio de mensajería simple (SMS) fueron enviados masivamente textos a millones de teléfonos, en los que se invitaba a votar por el candidato oficialista “para garantizar la paz”, lo que sugeriría entre líneas la posibilidad de conflicto interno.

“Es una campaña errática, desesperada, una barbaridad de último minuto que busca meter miedo a la población y concretamente al electorado”, según la profesora Carmen Beatriz Fernández, especialista en ciencias políticas y campañas electorales, quien cuestionó la difusión de mensajes por SMS.

“Es un ventajismo descarado que fuerza a las operadoras de telefonía privada a violar la propia normativa de Conatel” (ente regulador de las telecomunicaciones en Venezuela).

En medio del acoso y la persecución de opositores vinculados a la líder María Corina Machado y al candidato opositor, Fernández considera que la campaña electoral de Maduro ha tenido desde el principio “problemas estratégicos muy importantes”.

Campaña de rumores

La campaña oficialista se ha construido con la táctica de rumorología o técnica de cómo se construye un rumor, señala Fernández.

A principios de julio, el gobernante-candidato apareció en un video grabado en una casa humilde, en el cual habló de “revolución armada” advirtió de “un baño de sangre”. Su difusión por redes se hizo ver como una “filtración”.

“Se mostró como una confidencia que se filtró, pero fue deliberado. En la medida en que tú crees que posees una información privilegiada, esa información rueda más y viraliza mejor”, dijo Fernández, y precisó que lo hicieron mal en esta ocasión, porque se vio en una de las escenas una cámara.

La difusión de este tipo de mensajes revestidos de rumor y con línea atemorizante para el elector cuenta con al menos “12 falsos noticieros” en la red Instagran, para que sea replicada por medios de comunicación convencionales y se fabrique desinformación, según la ONG Cazadores de FakesNwes.

Pero además la campaña de Maduro emplearía una gran cantidad de equipos y talento, como de dinero, para impulsar la propaganda electoral y la desinformación.

Mentiras y más

Un estudio realizado por ProBox, organización que monitorea la actividad sociopolítica digital en Venezuela, y citado por la ONG Medianálisis encontró que en 2023 95,25% de las 821 tendencias sociopolíticas registradas en la conversación digital en X (antes Twitter) y que concentraron más de 205 millones de tuits, fueron generados por el oficialismo.

“El problema no es que el oficialismo hable más en X, sino que gran parte de esta conversación no es real. Es generalmente contenido de muy baja calidad o spam, compuesto por gran cantidad de retuits, menciones a otras cuentas y consignas repetitivas que brindan una apariencia de popularidad en redes sociales –que no es real– a todo lo relacionado con el gobierno”, indica la investigación. Comprobó que “los mensajes impulsados eran coordinados y no representaban una conversación real y espontánea entre usuarios”.

Muestra de la campaña del rumor que busca el efecto “que se hable” es la pieza propagandística difundida por las redes en la que se promueve el inconveniente consumo de licor con botellas de ron que aluden al “Gallo Pinto”, una marca alusiva a Maduro que se proyectó por minutos en Times Square.

Esta campaña, a días de las elecciones presidenciales, contrasta con la que Maduro lanzó hace tres años, basada en la “lógica de la reinvención de sí mismo”, a través de spots del SúperBigotes y de una imagen jovial para tratar de diluir la de un dictador que se llevó a la CPI, dijo la especialista en mensajes electorales.

Voceros de la violencia

Tanto el mensaje amenazante de Maduro como los que luego difundió el oficialista Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, a través de “cuentas falsas vinculadas al oficialismo” y que incitarían al odio, según los Cazadores de FakeNews, obedecerían al “viejo truco” de “meter miedo” a la población. Pero esto no es nuevo, formaría parte de una práctica a la que el oficialismo habría apelado en los últimos 25 años.

“En la campaña electoral de 2012, Hugo Chávez amenazó con la guerra civil si llegaba a perder las elecciones frente al candidato opositor Henrique Capriles Radonski, algo muy parecido a lo que dijo Maduro, pero Venezuela era un país distinto entonces”, señala Fernández.

Este mensaje no le funcionaría a Maduro en la actualidad. “Once años más tarde no es posible una guerra civil, esa amenaza es poco creíble no solo porque no solo el país no es el mismo, sino que el actual está dividido en 80/20, y quien está armado es el que tiene 20% y apuesta a la continuidad, mientras la otra parte no está armada y pide cambio”.

En los últimos días, Freddy Bernal, gobernador de Táchira y uno de los representantes claves del chavismo, se unió con su tono amenazante a los voceros del oficialismo y aseveró, en una entrevista dominical por televisión, que están “preparados para gobernar el país por 50 años”.

Bernal afirmó, “tenemos el partido mejor estructurado del país, yo le diría que es un ejército (…) tenemos la fuerza y, por lo tanto, tenemos los números”. Y dijo al entrevistador:

“Te digo que vamos a ganar… no te voy a dar número, eso lo vamos a contar el 28. Pero, ¿por qué te digo que vamos a ganar? Te voy a decir lo que yo estoy haciendo en Táchira y en todo el país. Cada miembro de UBCH tiene una carpeta, con una metodología que hemos elaborado, que sabemos quién va a votar por nosotros, quién puede votar contra nosotros y quién está ahí más o menos”.

Este tipo de mensajes, según Fernández, son propios de una campaña errática, en la que los incentivos “no les han funcionado suficientemente”.

“(Isaac) Asimov decía que la violencia es el último recurso de los incompetentes, y son eso porque esta ha sido una campaña muy mala, muy errática, donde el miedo siempre ha estado presente”.

FUENTE: Entrevista a la profesora Carmen Beatríz Fernández, con información de Medianálisis y redes