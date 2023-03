Bad Bunny tiene 10 videos con más de mil millones de vistas

El video de Soy Peor es el décimo audiovisual del artista como cantante principal, artista invitado o colaborador en obtener este logro. No obstante, en la plataforma musical, el video de La Jumpa de Bad Bunny con Arcangel está el puesto 81 de la lista U.S. Top Songs, mientras que Ojitos Lindos en el puesto 25 y Tití me preguntó en el cuarto lugar.

Benito Antonio Martínez Ocasio figura en el segundo lugar de la lista de YouTube U.S. Top Artists y el quinto en la Global Top Artists.

Desde Soy Peor, Bad Bunny ha cosechado éxito tras éxito con los discos YHLQMDLG, Las Que No Iban a Salir, El Último Tour del Mundo y Un Verano Sin Ti.

Los últimos dos álbumes debutaron en la lista No. 1 del Billboard 200, lo que lo convirtió en el primer artista que encabeza dicha lista dos veces con un álbum en español.

“Un Verano Sin Ti ganó el premio al álbum global de IFPI, haciendo de Bad Bunny el primer artista latino en obtener el reconocimiento, según la organización. El set pasó un total de 13 semanas no consecutivas en la cumbre de Billboard 200 y fue el primer álbum completamente en español en ser nominado al Grammy al álbum del año”, reseñó Billboard.

Bad Bunny para el corazón

Bad Bunny también marca pauta más allá de la música, y es que la American Heart Association recomienda la melodía de su canción Titi me preguntó para realizar reanimación cardiopulmonar (RCP).

“El éxito de Bad Bunny Titi Me Pregunto puede ayudarte a mantener el ritmo y salvar una vida con RCP solo para manos”, dice una publicación que la organización publicó en su cuenta de Instagram.

Según American Heart Association, la canción, que forma parte de la última producción discográfica de Benito Antonio Martínez Ocasio, Un Verano Sin Ti, tiene el ritmo adecuado para aplicar RCP con las manos, un total de 107 beats por minuto.

