Desmienten que Bad Bunny utilice canción de Joeboy sin permiso

Eazi aseguró que había buscado la manera de resolver el conflicto en privado desde hace nueve meses.

Asimismo, en un comunicado emitido por Ikenna Nwagboso, cofundador y jefe de servicios, distribución y edición de la discográfica emPawa Africa, se exige a Bad Bunny y Rimas Entertainment que den los créditos a Joeboy y Dëra, quien produjo la canción.

“No aceptaremos que Bad Bunny y Rimas nieguen a Joeboy y Dëra los créditos y una participación en la propiedad de una canción que escribieron, compusieron y, en el caso de Joeboy, incluso interpretaron. Denle a Joeboy su crédito, publicación y regalías por la canción, y den a Dëra crédito de productor junto con los ya otorgados a los productores de Bad Bunny”, aseveró.

No obstante, Rimas Entertainment dijo que el equipo de Benito Antonio Martínez pagó por el uso de la pieza, por lo que la canción Enséñame a bailar no incurre en una infracción.

“Nos inquietan profundamente las acusaciones de violación de derechos de autor hechas por Oluwatosin Oluwole Ajibade (Mr Eazi), fundador de emPawa Africa, en la canción Enséñame a bailar. Queremos dejar claro que en todo momento Rimas Entertainment ha actuado correctamente y ha seguido las normas estándar de la industria”, aseveró un portavoz de Rimas a la revista Billboard por medio de un comunicado.

El sello discográfico alegó que el tema máster fue comprado a la productora discográfica Lakizo Entertainment, la cual aparece como creadora y propietaria Empty My Pocket en numerosas fuentes públicas, incluyendo Spotify.

“Después del lanzamiento de Enséñame a bailar el año pasado, emPawa se puso en contacto con nosotros, reclamando la propiedad del máster. Nuestros abogados han tenido muchas comunicaciones con emPawa en un esfuerzo por resolver la disputa de propiedad entre emPawa y Lakizo, pero hasta ahora emPawa no ha ofrecido pruebas de propiedad. En lugar de eso, emPawa optó solo por enviarnos un contrato muy editado que no confirmaba sus reclamos y solo sirvió para generar más interrogantes sobre la validez de sus reclamos. Nuestros numerosos esfuerzos por obtener la versión no editada del acuerdo de emPawa han sido infructuosos. Es completamente falso que no hayamos respondido”, reza el comunicado enviado a Billboard.

La compañía agregó que para samplear un tema, se deben obtener los derechos de edición y masterización de la grabación.

“En el momento de esta publicación, Rimas no pudo confirmar si la compañía había asegurado los derechos de uso de la composición Empty My Pocket, pero la declaración de la compañía señaló: ‘Con respecto a la composición del tema, emPawa tampoco envió documentos que demostraran estar autorizados para actuar en nombre del compositor. Esperamos resolver este asunto cordialmente y estamos esperando que emPawa nos proporcione los documentos necesarios que validen sus reclamos”, concluye la misiva.

FUENTE: REDACCIÓN