Recomiendan canción de Bad Bunny para aplicar RCP

Según American Heart Association, la canción, que forma parte de la última producción discográfica de Benito Antonio Martínez Ocasio Un Verano Sin Ti, tiene el ritmo adecuado para aplicar RCP con las manos, un total de 107 beats por minuto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de American Heart Association (@american_heart)

La técnica que promueve la organización es empujar fuerte y rápido el centro del pecho de la persona que está presentando la emergencia, con un ritmo de 100-120 latidos por minuto. En este sentido, seguir el ritmo de la pista de Bad Bunny puede ayudar a la reanimación del herido.

La información forma parte de la campaña Be The Beats de American Heart Association, en la que informan a sus seguidores cuáles son las pistas de sus artistas favoritos que pueden servir de ayuda en momentos de emergencia.

Entre las publicadas se encuentran Stay, de Rihanna, que tiene 112 beats por minuto; Don’t Stop ‘Til You Get Enought, de Michael Jackson, que posee 119 beats por minuto; Break My Soul de Beyoncé, 115 beats por minuto; Can’t Stop The Feeling de Justin Timberlake, unos 113 beats por minuto.

Igualmente, American Heart Association recomienda llamar a los números de emergencia mientras se practica la reanimación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de American Heart Association (@american_heart)

Apoyo a la comunidad LGBTQ

El próximo 30 de marzo, los Premios GLAAD 2023 reconocerá la labor de Bad Bunny por su apoyo a la comunidad LGBTQ. Así lo confirmó la organización del evento, que también anunció un galardón al actor Jeremy Pope.

Creados en el año 1990 por la Gay & Lesbian Alliance Against Defamation, los premios buscan honran a aquellas figuras del mundo del espectáculo que a través de su voz y numerosas causas se manifiestan a favor de la comunidad LGBTQ.

En el caso de Bad Bunny, el cantante puertorriqueño se llevará a casa el premio anual de vanguardia, un galardón de larga data que ha tenido dueños de la talla de Jay-Z, Jennifer Lopez, Britney Spears y Cher.

FUENTE: REDACCIÓN