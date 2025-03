Blake Lively solicita a juez que desestime demanda de Justin Baldoni

MIAMI.- La actriz Blake Lively pidió a un juez desestimar la demanda presentada por su compañero de reparto en la película It Ends With Us, Justin Baldoni, quien busca 400 millones de dólares por difamación, entre otras acusaciones.

La popular artista añadió que esto no es más que un movimiento vengativo: “(Es un) abuso profundo del proceso legal que no tiene cabida en un tribunal federal”.

Los abogados de Lively explicaron que ella cuenta con la protección de una ley del estado de California, la cual prohíbe las demandas por difamación basadas en acusaciones de acoso sexual.

“La ley prohíbe utilizar demandas por difamación como arma, como esta, para tomar represalias contra personas que han presentado demandas legales o han hablado públicamente sobre acoso sexual y represalias”, señalaron los juristas en los documentos presentados ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Según esto, Baldoni no tiene derecho a demandarla.

Una demanda que se extiende

Además de Lively, su esposo, Ryan Reynolds aparece en la querella de Baldoni. Recientemente, el actor solicitó a un juez que se le desestime como acusado.

Según informó CNN, el artista argumentó que las acciones del actor y director de It Ends With Us no tienen límites legales.

A juicio de la representación legal de Reynolds, la acusación de Baldoni se basa en una percepción que presuntamente hirió los sentimientos del director por el personaje Nicepool en la película Deadpool & Wolverine, asegurando que la medida es una evidencia de que se siente herido.

“El Sr. Reynolds cree genuinamente, quizás apasionadamente, que el comportamiento del Sr. Baldoni refleja la conducta de un ‘depredador. Llamar a alguien ‘depredador’ equivale a una opinión constitucionalmente protegida”, indicó la solicitud presentada.