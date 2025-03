Ryan Reynolds pide que se le excluya de la demanda de Justin Baldoni

El actor canadiense-estadounidense Ryan Reynolds y su esposa, la actriz estadounidense Blake Lively, asisten al estreno en Nueva York de "It Ends With Us" en el AMC Lincoln Square en Nueva York, el 6 de agosto de 2024.

MIAMI.- Ryan Reynolds solicitó a un juez que se le desestime como acusado en la demanda que Justin Baldoni presentó contra su esposa Blake Lively por 400 millones de dólares. Según informó CNN, el actor señala que el argumento que presentó el director de It Ends With Us no tiene límites legales.