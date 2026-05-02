sábado 2  de  mayo 2026
MÚSICA

Carlos Vives presenta "El Último Disco Vol. 1", una nueva aventura creativa

Para la realización del álbum, se optó por la metodología tradicional de sesiones en vivo con toda la banda reunida en un estudio

El cantante colombianao Carlos Vives

El cantante colombianao Carlos Vives

Cortesía / Diego Cordova
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El cantante colombiano Carlos Vives presenta un viaje musical en su nueva producción discográfica, El último disco Vol.1, donde conecta la raíz y la modernidad a través de una forma de hacer música que recuerda cómo se concebían, grababan y fabricaban los discos hace décadas.

El álbum está dividido en dos volúmenes en referencia a los discos de vinilo. Además, para su realización, se optó por la metodología tradicional de sesiones en vivo con toda la banda reunida en un estudio, recreando la dinámica con la que se grabaron los álbumes en los inicios de la industria musical.

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"Esta forma de grabar no solo responde a una búsqueda sonora, sino también a una experiencia colectiva, donde cada músico aporta desde su lugar mientras la banda interpreta en conjunto. Es una manera de volver al origen, de capturar la energía real de la interpretación y de entender el disco como una obra integral", explica un comunicado del artista.

Al respecto, Vives expresó: “‘El último disco’ está hecho así, como esos primeros álbumes de aquellas bandas inolvidables. Fue grabado en vivo por maestros ingenieros y productores, en consolas de verdad. Fue interpretado y compuesto por músicos de excelencia y por un artista que no tiene miedo de cantarle al amor bonito, a su tierra y a su gente. Un artista que piensa en la mujer como la mayor obra de la creación y que defiende su identidad hispanoamericana forjada por la historia, convencido de que esa identidad nos alumbra el camino de la originalidad”.

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Las 10 canciones que componen El último disco Vol.1 incluyen colaboraciones con el legendario artista dominicano Juan Luis Guerra, el productor neoyorquino de origen puertorriqueño, Sergio George, y la cantautora española Niña Pastori.

"El proyecto se plantea como una gran oportunidad creativa dentro del universo de Carlos Vives, en un momento en el que constantemente se habla de cómo ha cambiado la música, las formas de hacerla y de llevarla al público. En ese contexto, el álbum surge como una invitación a valorar la historia de la música, sus procesos y los valores que han acompañado su evolución a lo largo del tiempo", añade el comunicado.

El álbum también se entiende como una respuesta a la idea recurrente de que la música ha cambiado radicalmente.

Bajo esa premisa, El último disco se convierte en una declaración: reconocer esos cambios, pero también reafirmar los valores humanos y artísticos que han definido generaciones de músicos y que siguen siendo esenciales.

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