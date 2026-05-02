sábado 2  de  mayo 2026
PREMIOS

La Academia veta a actores y guiones hechos con IA para los Óscar

Las nuevas normas incluyen el requisito de que solo los intérpretes humanos reales, de carne y hueso sean elegibles para los premios

El actor estadounidense Michael B. Jordan sostiene el Oscar al Mejor Actor Protagonista por Sinners y el director estadounidense Ryan Coogler sostiene el Oscar al Mejor Guion Original por Sinners en la sala de prensa durante la 98ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.

El actor estadounidense Michael B. Jordan sostiene el Oscar al Mejor Actor Protagonista por "Sinners" y el director estadounidense Ryan Coogler sostiene el Oscar al Mejor Guion Original por "Sinners" en la sala de prensa durante la 98ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.

AFP / Valerie Macon

LOS ÁNGELES.- Los actores creados con inteligencia artificial no serán elegibles para los premios Óscar, anunció el viernes la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas al lanzar una ofensiva contra el uso de la IA. La Academia también estableció que los guiones deben ser escritos por una persona, no por un chatbot, para acceder a una nominación.

Las nuevas normas incluyen el requisito de que solo los intérpretes humanos reales, de carne y hueso —no sus avatares de IA— sean elegibles para los premios más importantes del mundo del cine estadounidense.

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"En la categoría de interpretación, solo se considerarán elegibles los papeles acreditados en los créditos legales de la película y demostrablemente interpretados por seres humanos con su consentimiento", indicó la Academia.

"En las categorías de guión, las normas establecen que estos deben estar escritos por humanos para ser elegibles", añadió.

La decisión se produce pocos días después de que se presentara ante un público de propietarios de salas de cine una versión con IA del fallecido actor Val Kilmer, la estrella de Top Gun.

FUENTE: AFP

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