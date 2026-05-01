Trump afirma que "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato" y plantea presión militar desde el Caribe

El presidente Donald Trump habla en la Cena del Forum Club de Palm Beaches en el Raymond F. Kravis Center for the Performing Arts en West Palm Beach, Florida, el 1 de mayo de 2026.

MIAMI — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “tomará el control” de Cuba “casi de inmediato”, en una declaración que reintroduce a la isla en el centro de su agenda geopolítica y eleva el tono de la confrontación.

Durante una intervención como orador principal en una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, un espacio que reúne a líderes políticos, empresariales y figuras públicas en formatos cerrados, el mandatario aseguró que primero concluirá el “trabajo” en Irán, al sugerir una secuencia de prioridades en política exterior.

En ese contexto, Trump describió un escenario de presión militar que incluiría el despliegue de un portaviones estadounidense en el Caribe. Mencionó al USS Abraham Lincoln, al que calificó como “el más grande del mundo”, y planteó que podría “detenerse a unas 100 yardas de la costa cubana”.

Según su discurso, una acción de ese tipo empujaría a la cúpula del régimen en la isla a reaccionar con un “muchas gracias, nos rendimos”.

Sanciones

Las declaraciones coinciden con un endurecimiento de la política hacia La Habana. La administración amplió este viernes las sanciones dirigidas a sectores estratégicos de la economía cubana, entre ellos energía, defensa, minería y servicios financieros, con medidas que contemplan el bloqueo total de activos bajo jurisdicción estadounidense para individuos o empresas vinculadas a esas áreas.

En la misma línea, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó recientemente al régimen cubano de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de adversarios de la Casa Blanca a unas 90 millas del territorio estadounidense y advirtió que esa situación no será tolerada.

A nivel legislativo, el Senado rechazó esta semana una propuesta demócrata que buscaba limitar eventuales acciones militares del Ejecutivo sobre el país, lo que deja margen político para decisiones en el ámbito de la seguridad nacional.

Más presión

Desde inicios de año, Washington ha incrementado la presión sobre La Habana, incluyendo restricciones energéticas y señales reiteradas desde la administración republicana sobre la necesidad de un cambio político en el país.

Más allá del impacto de las declaraciones en Florida, el escenario descrito por Donald Trump abre interrogantes sobre su viabilidad operativa y sus posibles consecuencias en una región históricamente sensible a este tipo de tensiones.

Al mismo tiempo, el planteamiento vuelve a colocar en primer plano una realidad persistente: el anhelo de cambio y las aspiraciones de libertad de millones de cubanos, marcadas por décadas de restricciones políticas, económicas y sociales en Cuba. En ese contexto, cualquier discurso que apunte a una transformación del sistema genera atención, expectativas y también cautela, ante el peso de los antecedentes y la complejidad del escenario.

La ecuación, sin embargo, no es simple. Entre la retórica de presión externa y la realidad interna del país, se mantiene una tensión latente donde convergen esperanza, escepticismo e incertidumbre sobre si un eventual cambio respondería realmente a las aspiraciones de su población.

Palabras íntegras de Trump

“Yo tengo un arquitecto realmente talentoso que ha trabajado para mí y hace unas obras muy lindas con estilo hispano, y él es originalmente de un lugar llamado Cuba, que vamos a estar tomando casi inmediatamente. Cuba tiene problemas, pero quiero terminar una cosa primero, y a la vuelta para atrás de Irán vamos a tener uno de nuestros grandes barcos, quizás el portaviones USS Abraham Lincoln, que es el más grande del mundo, y va a navegar cerca de unas cien yardas de las costas cubanas, y ellos van a decir: gracias, gracias, nos rendimos”.