"Muerto de risa": una experiencia inmersiva que revive a Álvarez Guedes desde el humor y la Cuba sin concesiones

"Muerto de risa: el último show de Álvarez Guedes" revive su legado desde una mirada escénica contemporánea.

El personaje de Ruperto irrumpe en escena aportando humor y ritmo a la experiencia.

El espectáculo despliega números de baile con una estética cabaretera marcada por el vestuario y la iluminación.

MIAMI. - La noche del miércoles 29 de abril no fue una función más. Fue un ejercicio de memoria viva dentro de una ciudad como Miami, donde la identidad cultural cubana no solo persiste, sino que se reinventa constantemente. En el Tropical Park, dentro de una carpa que desde el exterior apenas sugiere su alcance, “Muerto de risa: el último show de Álvarez Guedes” logra una transformación total. Convierte el espacio en un entorno escénico envolvente que solo se comprende al cruzar el umbral.

La propuesta, creada y producida por Nelson Albareda bajo el sello Loud And Live, se presenta como una experiencia inmersiva que combina stand-up, música en vivo y narrativa teatral. Más que una función tradicional, propone un recorrido en tres actos, El Bar, El Cabaret y El Patio, que lleva al espectador de la intimidad a la celebración colectiva.

SHOW DE ALVAREZ GUEDES TROPICAL PARK Ariel Texidó, actor cubano encargado de dar vida a Álvarez Guedes. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

En el centro del montaje, el actor cubano Ariel Texidó, encargado de dar vida a Álvarez Guedes, sostiene la estructura con una interpretación de alto rigor. Su trabajo evita la caricatura y apuesta por una reconstrucción desde el ritmo, la pausa y la intención. La cadencia verbal, el dominio del tempo humorístico y un parecido físico cuidadosamente logrado, respaldado por maquillaje y peluquería, aportan una presencia escénica convincente, capaz de conectar de inmediato con el público.

Ese nivel de detalle se extiende a toda la puesta. El vestuario, alineado con esa estética nocturna y musical, y una escenografía que transforma la carpa en un espacio verosímil y dinámico, construyen una atmósfera que no se anticipa desde fuera. Es un entorno diseñado para ser vivido.

SHOW DE ALVAREZ GUEDES TROPICAL PARK El elenco artístico, junto a La Banda Celestial, dirigidos por Braily Ramos. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

El elenco artístico, junto a La Banda Celestial, dirigida por Braily Ramos, funciona como un engranaje preciso. La música en vivo, presente de principio a fin, no actúa como fondo, sino como hilo conductor que marca transiciones y refuerza la narrativa, manteniendo el ritmo sin fisuras.

La propuesta conecta directamente con el legado de Álvarez Guedes, figura esencial del humor cubano cuyo estilo, apoyado en la oralidad, el lenguaje coloquial y una mirada frontal a la realidad, marcó generaciones dentro y fuera de la isla. Ese mismo espíritu se traslada aquí a escena, donde la risa no suaviza el contenido, sino que lo expone con la misma crudeza y cercanía que definieron su obra.

SHOW DE ALVAREZ GUEDES TROPICAL PARK El montaje incorpora una reflexión contundente sobre la situación de Cuba. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Uno de los elementos más contundentes del montaje es su abordaje sobre la situación de Cuba. No hay matices complacientes. El humor se convierte en vehículo para exponer la realidad con crudeza, ironía y una carga emocional que atraviesa generaciones. La risa no es evasión, es reconocimiento.

El recorrido escénico responde a esa lógica. En El Bar, la cercanía construye complicidad. En El Cabaret, la propuesta alcanza su punto de mayor despliegue. En El Patio, la experiencia se expande hacia lo colectivo y extiende la noche más allá del escenario entre ofertas gastronómicas, canciones y entretenimiento.

La función, con entradas que oscilan entre los 79 y 139 dólares, ha convocado a audiencias multigeneracionales, así como a profesionales de los medios y figuras del ámbito cultural, en una ciudad que reconoce en este tipo de propuestas un reflejo directo de su diversidad y memoria compartida.

SHOW DE ALVAREZ GUEDES TROPICAL PARK Una experiencia singular en una temporada marcada por pocas propuestas similares. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Más que un homenaje, Muerto de risa: el último show de Álvarez Guedes” se instala como una reinterpretación escénica que entiende el legado del ícono desde su esencia. Decir sin filtros, conectar sin artificios y construir humor desde la verdad.

En una cartelera donde no abundan propuestas de este formato, la experiencia se posiciona como una de las apuestas más singulares de la temporada. Y en una ciudad como Miami, donde la risa también es memoria, la invitación queda abierta. Entrar, vivirla y entender por qué Álvarez Guedes sigue diciendo tanto, incluso hoy.