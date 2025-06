Chiky Bombom responde a Rodner Figueroa sobre influencers en la televisión

En A mi me parece podcast , el comunicador aseveró que muchos no poseen la formación ni habilidades técnicas como leer el prompter o modular ante cámaras, y que la popularidad en redes sociales no garantiza éxito en el formato televisivo.

"Los influencers no son conductores de televisión y se nota y es horrible. Entonces veo lo que hacen en la televisión de que piensan que porque van a traer un influencer que tiene 20 millones de seguidores esos 20 millones de seguidores van a verlo en el programa. A los seguidores que siguen al influencer no les interesa verlo conducir televisión. Aparte de eso no saben hablar, no saben leer prompter, no tienen conocimiento de Comunicación Social, entonces no es el medio para ellos. El medio de ellos es un medio normal, natural".

"Yo veo a influencers, que admiro y respeto el trabajo que hacen enormemente, pero los veo haciendo televisión y tratan de traducir lo que hacen en sus redes a la televisión y es un choque. No pega", agregó.

Respuesta

Tras las declaraciones, Chiky Bombom defendió el derecho de los influencers a crecer profesionalmente. "La televisión cambió y hay otras personas que tienen oportunidades", dijo en el programa En casa con Telemundo.

Asimismo, la presentadora acusó a Figueroa de ser incoherente al criticar a los influencers, mientras —según ella— los invita a participar en su podcast para beneficiarse de su alcance.

“Tú no puedes limitar a nadie”, afirmó la dominicana, recordando que la preparación es clave, pero que eso no debería invalidar a quienes llegan desde otras plataformas con nuevas formas de conectar con la audiencia.

Las declaraciones generaron debate en el mismo set. El actor Gabriel Coronel opinó que Chiky Bombom pudo haber malinterpretado a Figueroa, resaltando que este: “admiro muchísimo el trabajo de los influencers”, aunque enfatizó que “hacer redes sociales no es lo mismo que hacer televisión”.

Por su parte, el presentador Carlos Adyan coincidió en que la preparación es fundamental, pero reconoció que los influencers traen audiencia.