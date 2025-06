Exposición sobre Quino y el mundo de Mafalda invade Cádiz

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha inaugurado la exposición junto al cónsul de Argentina en Cádiz, Sergio Leonardo Servin, representantes de la Casa de Argentina en Cádiz, miembros de diversos clubes de lectura de San Fernando y algunos de los bookstagrammers más reconocidos de la provincia.

Durante su intervención, la alcaldesa ha agradecido a la familia Lavado --herederos del legado del autor-- "su generosidad y su colaboración imprescindible" para hacer posible esta exposición y acercar la obra de Quino a San Fernando.

"IMPAR no es una exposición más. Es una invitación a reflexionar sobre el mundo a través del trazo crítico, irónico y tierno de un autor insustituible como Quino", señaló Cavada, quien ha destacado que no se trata de una exposición sobre Mafalda aunque su figura esté muy presente, sino sobre su creador, al que se ha referido como un artista "único, comprometido e imprescindible" que "no dibujaba solo con el lápiz, sino con pensamiento, con crítica y con ternura".

Como describe el propio Quino, "la injusticia es como una cuenta que no cuadra", y esa ecuación social es el núcleo que articula esta propuesta artística.

Agregó que la experiencia "no cuelga simplemente viñetas en la pared, sino que lanza preguntas, interpela y despierta", subrayando que la cultura "no es solo entretenimiento, sino también una poderosa herramienta de transformación social".

Homenaje

Por su parte, el cónsul de Argentina expresó su agradecimiento a la ciudad de San Fernando por rendir homenaje a un artista argentino que, "con humor y ternura, supo decir verdades profundas" y "logró dar voz a la conciencia colectiva de varias generaciones en Argentina, en España y en el mundo".

"Mafalda no fue solo una niñita de historieta; fue y sigue siendo una pensadora precoz, una rebelde con causa, una defensora del sentido común frente a las absurdas contradicciones del mundo adulto", aseveró.

La alcaldesa invitó a toda la ciudadanía a disfrutar de esta exposición que, como hacía Mafalda, "interpela a arreglar el mundo".

La muestra Impar, que puede visitarse de manera gratuita en el Ayuntamiento isleño hasta el 25 de septiembre, reúne una selección de unas 30 piezas que permiten recorrer la obra más reflexiva y crítica de Quino. Desde viñetas emblemáticas hasta chistes gráficos y dibujos de fuerte contenido social, la exposición ofrece una mirada profunda al pensamiento del autor.

Además, se incluyen varias figuras corpóreas de los personajes de Mafalda dispuestos como un photocall para que el visitante pueda y llevarse un recuerdo de su reencuentro con ese universo entrañable y provocador que marcó generaciones enteras.

