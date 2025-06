En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

El actor Luis Ernesto Franco revela que fue víctima de abuso sexual

El reconocido actor Luis Ernesto Franco ha conmovido a sus seguidores al compartir un testimonio crudo y valiente sobre las profundas heridas que ha arrastrado desde su infancia, incluyendo un intento de suicidio en su vida adulta. A través de un emotivo video en redes sociales, el intérprete narró los desafíos más oscuros que lo han moldeado.

La revelación, presentada mediante una serie de carteles escritos a mano, detalla una niñez marcada por la inestabilidad. A la temprana edad de cuatro años, Franco se vio obligado a enfrentar una decisión desgarradora e impropia para un niño, elegir entre vivir con su padre o su madre tras el divorcio de sus progenitores.

Más adelante, a los siete años, el actor reveló haber sido víctima de abuso sexual, un secreto que cargó en silencio a lo largo de toda su infancia.

Lea más aquí

William Levy rompe el silencio sobre arresto en Florida

Mucho se ha especulado sobre la razón por la que William Levy fue arrestado hace casi dos meses durante su estancia en Baires Grill, un restaurante ubicado en Broward. Y, aunque el actor dio algunas pistas tras su liberación, ha sido recientemente que el cubano decidió exponer su versión de los hechos.

Fue durante su participación en el programa de televisión español El Hormiguero, que Levy decidió poner fin a los rumores exponiendo cómo se originó el altercado en el bar que conllevó a su detención y posterior acusación formal, por parte de la Fiscalía, de: "delitos menores por desorden e intoxicación en lugar público y por traspaso a una propiedad ocupada".

Lea más aquí

Natti Natasha revela que espera segundo bebé con Raphy Pina

Natti Natasha y Raphy Pina se encuentran en la dulce espera. Así lo confirmó la cantante en un video que compartió en redes sociales, en el que se les puede ver a ella y al productor reprogramando para el 2026 la gira que estaba pautada para finales de este año.

En el video, el estilista de Natti le entrega varios outfits para que se los pruebe. Por su parte, Raphy aparece hablando por teléfono, mientras un hombre planea la logística de la gira en una pizarra.

La intérprete también comparte escena con su primogénita Vida Isabelle comiendo empanadas y cup cakes escondidas.

Lea más aquí

Karol G marca una nueva era con "Tropicoqueta"

La superestrella colombiana Karol G volvió a sacudir las redes sociales con el anuncio de su quinto álbum de estudio, titulado Tropicoqueta. La noticia llegó a través de un vibrante video en Instagram, donde la artista expresó su emoción por dar a conocer el trabajo.

El clip de casi un minuto de duración es una explosión de color y creatividad, con Karol G rindiendo homenaje a las legendarias Charo y Carmen Miranda, pero con su propio toque personal. En lugar de las clásicas frutas, la cantante luce bongos atados a su cintura y cocos en su atuendo naranja, anticipando una nueva era llena de ritmo y sabor tropical.

Lea más aquí

Abogado de Justin Baldoni advierte que batalla contra Blake Lively no ha terminado

Justin Baldoni y su equipo legal no se dan por vencido, pese a que el juez Lewis J. Liman desestimó la contrademanda de 400 millones de dólares que el actor y director de It Ends With Us interpuso a Blake Lively, Ryan Reynolds y su publicista.

Tras el fallo, el abogado Bryan Freedman rechazó la reacción de la actriz y modelo, quien -según lo que dijo una fuente cercana a Us Weekly- sintió alivio ante la decisión.

Freedman dijo a TMZ que la batalla continúa, aseverando que el juez le dio plazo hasta el 23 de junio al equipo para modificar los reclamos, siguiendo los parámetros establecidos en la legislación.

Lea más aquí