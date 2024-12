Chileno Alberto Plaza recibe el 2025 celebrando 40 años de carrera

“El encuentro con el público es el ritual del encuentro de los rostros porque de alguna manera nos hemos conocido a través de la música: alguien ha tomado una canción mía y se ha conectado con mi alma y a través de eso yo también he penetrado de alguna manera en esa historia y nos hemos conectado energéticamente, espiritualmente”, reflexionó el intérprete.

“En los conciertos, con el público nos miramos a la cara, nos reímos, nos emocionamos y hacemos de ese encuentro espiritual un aterrizaje en el universo físico, y eso es muy lindo porque hay mucho amor allí, una energía muy particular”, añadió.

En declaraciones exclusivas para DIARIO LAS AMÉRICAS, Plaza reconoce estar feliz de compartir con el público de Miami, ciudad que ha abrazado su música a través de temas como Pa’ lante, popularizado por el legendario cantante cubano Willy Chirino, entre otros éxitos que acumulan más de 30 canciones que alcanzaron el #1 en los rankings de América Latina, hitos que le permitieron ser nominado al Songwriters Hall of Fame en Estados Unidos.

ALBERTO PLAZA-- (1).jpg El multipremiado cantautor chileno Alberto Plaza. Cortesía/Alberto Plaza

Un año de nuevos comienzos y alegrías

Consagrado como una figura imprescindible de la música romántica latinoamericana, Alberto Plaza navega un año colmado de alegrías y retos renovados. Entre ellos, destaca la llegada de su hija Serena, un regalo que lo convirtió en padre por quinta vez a sus 62 años, llenando su vida de nuevas melodías y significados.

“Con hijos no hay posibilidad de no sentirse bien, porque de una u otra manera ellos exigen que uno esté perfecto y que se cuide. Este 2024 trajo muchas cosas buenas para mí. Lo más grande y lo más importante fue mi hija Serena, que nació el 14 de junio y fue una bendición maravillosa. Ha sido un rayo de luz para la familia maravillosa que tengo", expresó.

Este año se mantuvo ocupado y desde ya se prepara lo que será su próxima gira.

"Por otra parte, en lo profesional fue un año de muchos conciertos, y en consecuencia fue un año muy productivo. Recibí un inmenso cariño de la gente de tantos países y ciudades, y eso me hace tener una ilusión muy grande para afrontar el 2025", reflexionó el intérprete, quien se prepara para una larga gira, con la que celebrará 40 años de carrera musical.

"Voy a recorrer muchos países y estaré lleno de actividades. Anhelo que el 2025 sea un año de mucho florecer y prosperar. Espero seguir fortaleciendo el amor de mi familia y definitivamente eso es lo que más anhelo, que el 2025 sea un año lleno de amor", declaró.

"Un ser humano se mantiene joven en la medida en que tiene más proyectos que recuerdos", reflexionó el cantautor con la serenidad de quien ha encontrado su propósito. "Intento siempre mirar hacia adelante, con más sueños que memorias; me siento plenamente joven, vigente y lleno de futuro. Vivo con la pasión de seguir creando música y poesía, porque nací para eso, para aportar algo al mundo a través de mi arte".

Un mundo cargado de espiritualidad

En cada palabra y cada acorde, Alberto Plaza reafirma su compromiso con el arte y la vida, mostrando que el corazón no envejece cuando late al ritmo de la inspiración.

“El tema del paso del tiempo tiene dos miradas, porque por un lado uno gana experiencia y aprende a vivir mejor, pero por otro, la expectativa de vida se va acortando, a uno le queda menos tiempo para vivir aquello que aprendió”, profundizó el cantautor, quien destaca por promover la religiosidad de la cienciología.

"Es una religión que acepta y respeta las creencias religiosas de cualquier persona. Por lo tanto, hay católicos, judíos, budistas. La cienciología es una filosofía de vida", declaró el artista en una reciente entrevista transmitida por YouTube.

"Conocí a unas personas en Miami, unos amigos, y me pareció tan interesante la forma en la que conducían su vida: muy ética, muy productiva, con familias hermosas, y eso me hizo ver que había algo especial que yo quería descubrir. Así que ellos me llevaron a conocer el centro mundial de cienciología, ubicado en Clearwater, Florida, donde yo resido actualmente", dijo.

"Cuando conocí la cienciología todo me hizo sentido, y ahí encontré gente que tenía la misma mirada que yo de la vida. Gente íntegra, ética y que quería ayudar a los demás", dijo Alberto Plaza, quien se encuentra radicado en Estados Unidos desde el año 2002.

“Llevo 40 años de carrera y no sé cuántos más me pueden quedar; siempre dije que iba a llegar hasta los 100 años de vida y me propongo que lo que viene en el futuro sea mejor que lo que ha ocurrido en estas cuatro décadas”, finalizó el cantautor.

Para conocer más sobre el cantautor y sus próximos conciertos, visite www.albertoplaza.com

Concierto de Alberto Plaza

Viernes 31 de enero, 8:30 pm

Miramar Cultural Center

2400 Civic Center Pl, Miramar, FL 33025

Boletos: www.etix.com