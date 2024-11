Leonardo Padrón: ""Accidente" es un hito en mi carrera"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leonardo Padrón (@leonardopadron)

- En su debut, Accidente se posicionó como la primera serie más vista del mundo en Netflix con 10.4 millones de visualizaciones en menos de una semana, ¿cuando ves estas cifras qué pasa por tu mente?

El estupor y el agradecimiento absoluto. Porque además, se repitió el mismo fenómeno que ocurrió con Pálpito, que fue la serie con la que me estrené en Netflix y que en su segunda temporada tuvo número similares, pues Pálpito fue número uno también. Y claro, yo no pensaba que se iba a repetir lo que pasó con esta serie... prefiero, particularmente, ser cauteloso porque uno no sabe cómo se van a comportar las historias, cómo las van a recibir el público, más allá de que tengas mucha experiencia en el oficio, pero esto siempre es un albur.

Y por supuesto lo que le está pasando a mí, a Netflix y a todos los involucrados como los actores, equipo de producción nos tiene muy contento.

- ¿Cuándo comenzaste a escribir el drama y en qué te inspiraste?

Lo comencé a escribir... yo diría que como a mitad de 2023. Y en una reunión que tuve con los ejecutivos de Netflix, ellos me hablaron de que sería interesante hacer una historia un poco sobre la familia, indagar el universo familiar; entonces, como parte de tu oficio de ser escritor es imaginar lo que cuentas para de alguna manera explorar todo el laberinto emocional que -en este caso- sería lo que ocurre en una familia, me cuestioné ¿cómo se puede poner a prueba la solidez de una familia?, y esa prueba -dije- es a través de un evento extremo, de una situación trágica donde se rompe por completo la normalidad, la estabilidad emocional de todo y se pone a prueba el temperamento de cada ser humano. No hay nada más extremo que la muerte de alguien y sobre todo si es la muerte de un hijo. Entonces, lo que hice fue potenciar el recurso de que no ocurriera solo en una familia sino en tres familias. Así, tenías la posibilidad de ver distintas formas de reaccionar ante un mismo evento porque todos los seres humanos reaccionamos de una forma absolutamente distinta, de acuerdo a nuestra formación, creencia y temperamento.

Quería que se viera cómo procesaban el duelo, la pérdida, la rabia, la relación con Dios, con sus propias parejas, porque hay parejas que se rompen, hay parejas que más bien se unen y se fortalecen; es decir, mostrar ese terremoto emocional. Y me pareció como una cantera muy jugosa, en términos dramáticos.

- La familia siempre ha estado presente en tus historias, ¿esto es algo que buscas o se da al azar?

Bueno, creo que lo busco. Básicamente el Universo, el pequeño Universo de una familia en rigor es un Universo infinito de posibilidades dramáticas: primero porque están regidos por la convivencia cotidiana, que ya impone unas exigencias del ser humano cuando está conviviendo con otras personas, y cuando se impone -además- el peso de la sangre, porque uno no elige la familia con la que naces y a veces naces en una familia maravillosa, armónica, o naces en una familia complicada, conflictiva, y creo que ya eso es un punto de partida extraordinario para fabricar historias. Pero sobre todo porque creo que la familia es como la maqueta de la naturaleza humana, es donde primero nos formamos y donde se ponen a pruebas nuestros primeros conflictos y dificultades.

- Accidente está protagonizada por Ana Claudia Talancón, Sebastián Martínez, Alberto Guerra, Eréndira Ibarra y Shaní Lozano, ¿desde un principio veías los personajes en ellos o todo surgió orgánicamente?

Yo escribí la historia sin visualizar rostros de actores porque en una industria tan movida, con tanta actividad como la audiovisual en México, por ejemplo, nunca sabes si vas a poder contar con determinados actores. Pero después de ver lo que teníamos entre manos, vimos que era un guión que exigía unas interpretaciones de alto calibre histriónico.

serie "Accidente", de Netflix-cortesía.jpeg Escena de la serie "Accidente", de Netflix, escrita por Leonardo Padrón. Cortesía/Media Room

Uno siempre quiere los mejores actores posibles, pero aquí había una intensidad inmensa en las escenas, así que decidimos tener el mejor elenco posible y es lo que hay: todos tienen detrás de sí protagonizaciones de series, de películas, de teatro, de telenovelas.

serie "Accidente", de Netflix-cortesía.jpeg Escena de la serie "Accidente", de Netflix, escrita por Leonardo Padrón. Cortesía/Media Room

- En tres décadas de trayectoria son muchos los guiones en el haber, ¿qué representa el guión de Accidente en la carrera de Padrón?

Yo creo que representa algo muy, muy, importante en mi carrera. Hay amigos míos del oficio, que me dicen que sienten que es una de las mejores historias que he escrito, pero quiero que sea la gente -justamente- quien lo valore.

Creo que uno no es el mejor crítico de uno mismo porque es demasiado subjetivo y estás demasiado pegado que no tienes perspectiva, no. Pero valoro mucho la opinión de gente del oficio y sobre todo de la audiencia, que ha sido una reacción -incluso- más frenética que la que hubo con Pálpito, no; o sea, la lluvia de comentarios por todas las redes sociales es asombrosa, de comentarios de gente que se tragó la serie, que la maratoneó -un verbo que puso de moda Netflix con sus series y que es lo que Netflix quiere siempre con sus producciones-. La gente se la tragó prácticamente en dos días.

Para mí sin duda alguna Accidente es un hito en mi carrera, tanto como lo fue Pálpito, porque fue el debut en el streaming y de alguna manera Accidente consolida... un feliz accidente (risas).

-Estás experimentando el éxito de Accidente en medio de la crisis que vive Venezuela, ¿cómo te sientes al respecto como venezolano en el exilio?

Que siempre he estado muy cerca de todo el proceso político venezolano porque nos toca a todos los venezolanos. Aquí no hay que ser político, no tiene por qué gustarte la política, tienes que ser venezolano simplemente y dolerte tu país.

Por supuesto tengo una mezcla de sentimientos encontrados porque en rigor lo que pasó en Venezuela fue una excelente noticia; es decir, en Venezuela derrotamos electoralmente por paliza, por nocaut, por golpeada, o el término deportivo que quieras usar, a Nicolás Maduro; es decir, de una manera cívica, absolutamente pacífica, a pesar de tener todas las trabas y obstáculos posibles, pero esa extraordinaria noticia -que iba a implicar, además, el posible regreso de una buena parte de los ocho millones de venezolanos que estamos afuera- el reencuentro de tantas familias... bueno, la dictadura decidió arruinar esa feliz noticia y arruinarla con crueldad.

La crisis que estamos padeciendo desde hace 25 años se ha profundizado en los últimos días de una manera muy preocupante porque ya se terminó de quitar el último centímetro de máscara democrática que le quedaba, que para mí, yo tengo ya muchos años calificando al régimen chavista como una dictadura, desde la época de Chávez... y yo tengo mucho rato hablando del país desde mi obra, en la medida en la que puedo.

Creo que no podemos quitarle la mirada de encima a mi país, estamos en un momento bisagra, en un antes y un después. Y nosotros no podemos dejar solos a María Corina, no podemos dejarla sola.

- ¿Cuál es guión que te gustaría escribir sobre Venezuela?

A ver, ha sido tan tremenda la imagen de las miles y miles de personas yéndose por la frontera hacia Colombia, eso que llamaban los caminantes, la gente derramándose por toda Suramérica, de las calles de Chile, Perú, de Colombia. La gente en Madrid, en España, en Miami, en México, hasta cruzando la selva del Darién -poniendo su vida en riesgo-, que yo creo que me encantaría escribir la historia del regreso, el regreso.

Si me lo preguntas ahorita y te lo tengo que responder en 10 segundos, la titularía: El regreso. Ahí, en esa palabra, está simbolizado todo lo que necesitamos: el regreso a la democracia, el regreso a la libertad, el regreso a la familia, el regreso al país.

- ¿Escribir para Leonardo Padrón es...?

Mi razón de vida.