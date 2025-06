Trump defiende levantamiento de sanciones a Siria y apuesta por ampliar Acuerdos de Abraham

También señaló que, en algún momento, creía que incluso Irán podría sumarse a los conocidos como Acuerdos de Abraham. Sin embargo, señaló a Teherán como "el problema primario".

Tras la caída de Bashar al Assad, en diciembre de 2024 y a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), Siria está gobernada por Ahmed al Shara, instaurado como gobernante.

El nuevo gobierno reclama la retirada de sanciones y prometió que trabajará de cara a una transición pacífica, al tiempo que se ha comprometido a defender los derechos de mujeres y minorías, ante las preocupaciones internacionales sobre el riesgo de deriva represiva por el papel de los yihadistas al frente del país, sumido en una profunda crisis humanitaria tras cerca de 14 años de conflicto.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, señaló el jueves 26 de junio que la "victoria" tras luchar con fiereza ante Irán "abre una oportunidad" para lograr "expandir de manera drástica" los acuerdos de paz en Oriente Próximo.

Esta posición de Netanyahu se alinea con las publicaciones de la prensa sobre un plan con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza, en dos semanas, y normalizar relaciones con otros países árabes.

En un video, el primer ministro también señaló: "Junto con la liberación de nuestros rehenes y la derrota de Hamás, existe una oportunidad que no debemos desaprovechar. No debemos desperdiciar ni un solo día".

