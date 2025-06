Miami Residentes y organizaciones comunitarias piden a funcionarios de FIFA que protejan a asistentes al Mundial

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paris Saint-Germain (@psg)

El condado de Miami-Dade ha otorgado $46 millones en subsidios a la FIFA como incentivo para que los juegos se celebren en Miami. Los residentes merecen que su inversión se vea recompensada, garantizando que la Copa Mundial sea un evento acogedor y seguro, tanto para los asistentes internacionales como para los nacionales.

¿Cuándo? Lunes 30 de junio a las 3.00 p.m.

¿Dónde? 396 Círculo de la Alhambra

Advertencia

"Si la FIFA no protege a la afición, este Mundial será recordado como el lugar donde reinó el caos, se separaron familias y desaparecieron seres queridos. Este es un momento en el que necesitamos un liderazgo valiente que proteja a todas nuestras comunidades", dijo Yareliz Méndez-Zamora, Coordinadora de Políticas del Comité de Servicio de los Amigos Americanos (AFSC). "Los recientes acontecimientos en Miami y en todo Estados Unidos dejan claro que nadie, ni siquiera los funcionarios electos, está a salvo de los excesos del ICE. Si un barco que transportaba al alcalde de uno de los condados más grandes de Estados Unidos pudiera ser allanado, imaginen lo que podría pasarle a la gente común que solo quiere disfrutar de un partido. Si la FIFA no actúa con rapidez para proteger a los aficionados, corre el riesgo de que los aficionados internacionales sean secuestrados por personas con mascarillas y se pierdan en un sistema que no funciona".

FUENTE: María Asunción Bilbao