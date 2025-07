Condenan a Diego 'El Cigala' a dos años de cárcel por maltrato a su expareja

"En la sentencia, con fecha del pasado 30 de junio, la Sección Tercera desestima los recursos de apelación presentados por la defensa del condenado y por la acusación particular ejercida por su exmujer contra la sentencia que dictó el Juzgado de Jerez en diciembre de 2024, según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)", reseña la revista ¡HOLA! .

El artista ha sido condenado por tres delitos de agresión hacia su expareja: agresión en un hotel de Jerez, donde El Cigala le dio una bofetada a la mujer; patearla durante su estancia en un hotel de Palafrugell, Girona; y por último, atacarla y tomarla por el cueño, frente a sus hijos, en la casa de Jerez en la que convivían.

El intérprete también fue condenado por un delito leve y continuado vinculado a las vejaciones a las que expuso a la mujer.

Sentencia

No obstante, la magistrada lo absolvió de un delito de maltrato debido a que no consideró que se probara que en 2017 el cantaor tomara a la mujer por el brazo, mientras sostenía a su hijo, y la zarandeara en el aeropuerto de Punta Cana, República Dominicana.

"La defensa del acusado recurrió la sentencia al considerar que la jueza habría incurrido en un error en la valoración de la prueba del testimonio de la víctima y una incorrecta individualización de las penas", agrega la revista.

En un comunicado, la Audiencia Provincial señaló que el Juzgado de lo Penal considera el testimonio de la víctima de: "claro, congruente, coherente y coincidente con lo manifestado en su denuncia, ante el Juzgado de Instrucción y también ante los profesionales que la atendieron, por lo que lo consideró 'plenamente persistente'".

Por su parte, el TSJA rechazó el recurso de la acusación particular en contra la decisión de la jueza de no atender la solicitud para que el intérprete indemnizara a la madre de sus dos hijos con 3.000 euros como responsabilidad civil. La decisión se basó en que expertos de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIGV) indicaron que la víctima no presenta sintomatología psicológica producto de las agresiones que sufrió.