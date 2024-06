Cuándo y por qué Celia Cruz comenzó a agregar "Azúcar" a sus canciones

"Yo estaba en Miami en un restaurante cubano, por supuesto comiendo, y cuando termino de comer, el camarero me pregunta si quiero café, pues claro que todos los negros tomamos café... me dice: '¿cómo lo quieres, con azúcar o sin azúcar?'. Entonces yo le digo: chico, mira, tú eres cubano, tú sabes bien lo fuerte que es el café de nosotros, ¿cómo me vas a preguntar que si con azúcar o sin azúcar?, con azúcar, chico, con azúcar', así le dije (risas)", rememoró Celia Cruz en la entrevista realizada en el late show que producida la cadena RCN.

"...bueno, esa noche, yo estaba trabajando en un cabaret de Miami que ya no existe y cuando yo tengo que hacer un espectáculo yo solita que es hora, hora y media a cierto tiempo yo paro y empiezo a hablar con el público para que la orquesta -como mis números son bastantes fuertes, sobre todo los trompetistas eh su labios los descansen- eh hice el cuento -que fue el cuento del día- y la gente hacía esa misma risita de ustedes medio tonta, porque no tiene nada el cuento, les digo el cuento de la azúcar y todos los días: 'Celia Cruz el cuento de la azúcar, Celia Cruz...' hasta que un día ya me cansé y dije: 'hoy no hago más cuento'", agregó la cubana en la entrevista ofrecida en diciembre del 2000.

La 'azúcar' de Celia Cruz a partir de 1964

Tras ello, Celia Cruz, en compañía de su esposo Pedro Knight, acotó que este anécdota ocurrió en la década de los años 60.

"Los camerinos quedaban arriba y entonces ya cuando me anuncian, bajo las escaleras y siguen diciendo con toda la boca: 'azúcar' y empezaron a aplaudir... gracias... mira, la gente empezó a aplaudir así como ustedes, y hasta ahora... esto fue, yo te diría a finales del 60 o principio del 70'", dijo. "En el 64'", afirmó Pedro.

"Pedro tiene cacumen (cabeza), entonces... el asunto es que ya no he podido sacar -yo diría de mi repertorio- esa palabra 'azúcar'... que bueno que la gente diga 'azúcar' y ya ese es como mi grito de batalla", detalló la Guarachera del Mundo en el programa dedicado a celebridades y artistas internacionales.