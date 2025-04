Kristen Stewart se casa con Dylan Meyer en Los Ángeles

Según el portal, las celebridades contrajeron matrimonio en el restaurante mexicano Casita Del Campo, el domingo de pascua.

TMZ reseñó que fue el martes 15 de abril cuando a Stewart y Meyer se les aprobó la licencia matrimonial en el condado de Los Ángeles.

Romance

Kristen y Dylan coincidieron en 2013 en el set de una película, según TMZ. Pero fue en 2019, luego de que la estrella de Twilight terminara su relación con Stella Maxwell, que surgió el interés y comenzaron a salir.

En 2021, se comprometieron. Stewart comentó en el programa The Howard Stern Show de SiriusXM que fue Meyer quien hizo la propuesta.

"No es algo que se dé por sentado, ¿sabes a qué me refiero? Con dos chicas nunca se sabe quién va a cumplir con los roles de género, y nosotras no hacemos eso ni pensamos en esos términos. Estuve bromeando un poco, diciendo: No, yo quiero ser la que lo proponga, quiero que me lo propongan a mí, y entonces ella lo hizo realidad. Fue bonito”, dijo.

En marzo de 2024, Kristen concedió a WhoWhatWear, donde abordó que el vestido de novia que usó en la película Crepúsculo era su estilo nupcial ideal. Se trató de un vestido clásico de satén crepé y encaje francés Chantilly diseñado por Carolina Herrera.

"Sí, creo que si alguna vez me gustara un vestido de novia clásico, este sería el indicado", dijo.

Sin embargo, en las fotografías compartidas por TMZ las mujeres parecen haber seleccionado prendas más sencillas y menos ostentosas con vibra nupcial.