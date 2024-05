Cantante Nia rinde tributo a Celia Cruz con álbum debut

Y cuando su abuela vio en ella talento, la inscribió en clases de música y canto en el Coro Oficial de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

Camino a la fama

En principio, dedicarse a este arte no era una apuesta segura, por lo que decidió estudiar un Ciclo Superior de Actividades Físicas y Deportivas; sin embargo, una audición para el musical de El Rey León llamó su atención y ese fue el primer paso para comenzar su tránsito hacia sus sueños.

La experiencia se convirtió en su escuela, pues reconoció en una entrevista a la revista Cosmopolitan que fue ahí donde conoció la exigencia de trabajar con la voz y la disciplina que se requiere para ser parte de esta industria.

Luego de tres años siendo parte del musical, Nia se animó a ir por más: fue la ganadora del reality Operación Triunfo en 2020 y posteriormente también concursó en el programa Tu Cara me Suena.

Con 30 años, Nia da un paso al frente con su álbum Palo Santo, un disco de salsa que asevera la define y con el que aspira a abrirse más camino en la industria.

Nia confesó en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS que contó con una red de apoyo importante que hizo posible que ese sueño se hiciera realidad.

“Lo único que quiero es que escuchen el disco y le den una oportunidad a Palo Santo que está hecho con muchísimo amor, con muchísimo cariño. Tengo un equipo a mi lado que me ha ayudado muchísimo para sacar este disco adelante: productores, músicos, compañeros que me han ayudado a componer y que le han puesto muchísimo. Creo que merece que la gente lo escuche y que saquen sus propias conclusiones. De momento el feedback ha sido muy bueno”.

Por ello, la receptividad que hasta los momentos el álbum ha tenido se traduce en una alegría y satisfacción.

“La verdad es que estoy muy contenta, la gente que lo ha escuchado me ha dicho que no me puede definir más el disco, para mí es un gran piropo porque creo que es mi esencia al 100% y me hace feliz que la gente lo reciba así”.

Tributo a Celia Cruz

Aunque Celia Cruz ha sido una pieza fundamental en su formación musical y conexión con el género, Nia nunca pensó en la posibilidad de tener una interpretación junto a la Guarachera de Cuba hasta que un productor sembró la idea en su cabeza y corazón.

“Todo fue de pura casualidad. Yo he escuchado mucho a Celia desde que tengo uso de razón; creo que la música que yo hago tiene mucha influencia de lo que ella era. Y, de repente, un día estaba con un productor que trabajó con ella un tiempo y me dijo que escuchando mi proyecto, Palo Santo, creía que podía encajar una canción con Celia”, recordó.

La intérprete desconocía que el productor poseía los derechos fonográficos de la pieza Lágrimas Negras, un famoso bolero cubano compuesto en 1929 por Miguel Matamoros y que años después Celia Cruz grabó.

“Me dijo: ‘vamos al estudio, vamos a ver qué tal, porque me es imposible cambiarle la tonalidad a la voz que ya está grabada’. Fui al estudio, empecé a cantar y todo surgió maravillosamente bien”.

La experiencia ha sido un sueño profesional y personal que ha cumplido.

“Tener en mi carrera y en mi primer disco una canción con Celia cruz, que es el máximo exponente femenino de la salsa, para mí fue un regalo”.

Aunque la interpretación supuso un reto, Nia asegura que se concentró en dar lo mejor de sí para lograr que la grabación sonara genuina.

“Yo estaba en el estudio y era una fiesta entre las dos. Creo que es la única manera para poder hacer una canción orgánica cuando no está la otra persona. Para mí era como si la hubiese tenido al lado cantando, solo pensaba en pasármelo bien y sentir que estaba con ella. Luego cuando me escuché con Celia… ahí luego fueron palabras mayores”.

Celia Cruz ha trascendido de una manera especial en la vida y profesión de Nia por lo que considera que haber logrado tener un tema con ella no le parece una casualidad, sino más bien algo que ya el destino le tenía escrito.

“La he tenido muy presente desde que empecé a cantar. Estuve en un programa de televisión donde canté dos canciones de Celia, luego en otro de imitaciones e hice de Celia. Compuse mi primer disco y en la canción que le da nombre, Palo Santo, hago una referencia a Celia, se hizo un homenaje en la apertura de los Premios Platino en Madrid y canté La Vida es un Carnaval, y de repente esto… Me han pasado tantas cosas que creo que no es una casualidad que yo tenga una canción con Celia”.

La experiencia la describe como: “jugar en una liga diferente”.

Por los momentos, Nia se centra en disfrutar los frutos de esta canción que forma parte del disco Palo Santo; pero no descarta la posibilidad de hacer un proyecto en el futuro que rinda tributo a los referentes que la han formado en la salsa.

“No lo tenía planteado, pero ¿por qué no?. De repente se puede abrir una puerta, sin olvidar mis propias composiciones”.