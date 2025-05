Director de "Cien años de soledad":"El realismo mágico es una forma de ser"

Además de vencer en ese apartado, resultó ganadora por las actuaciones Claudio Cataño y Jairo Camargo, quienes se alzaron con el Platino a la Mejor interpretación masculina y mejor actuación de reparto, respectivamente, por sus roles en la serie, que también recibió el premio del público. La audiencia también mostró su predilección por la interpretación de Cataño del coronel Aureliano Buendía en Cien años de soledad.

Basada en el célebre libro de Gabriel García Márquez, la producción se posicionó en el tercer puesto del top 10 global de series de habla no inglesa de Netflix, con 31.1 millones de horas vistas y 3.6 millones de visualizaciones, a menos de una semana de su estreno en diciembre.

El realismo mágico que emplea el Nobel colombiano para contar la historia de la familia Buendía, condenada a un siglo de soledad, es trasladado a 16 episodios divididos en dos temporadas de ocho capítulos, con José Rivera como principal guionista.

Ambientada en el imaginario Macondo, la trama sigue a José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, una pareja que se casa desafiando la autoridad de sus familias y funda el ficticio pueblo a orillas de un río. Los Buendía enfrentan la guerra, la locura, la maldición y amores imposibles, que los condena al aislamiento a través de siete generaciones.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó el cineasta argentino Alex García, quien dirigió cinco de los ocho capítulos de la primera entrega de la exitosa serie.

“Es un gran honor, especialmente porque recién ganamos el premio votado por el público a la mejor serie. Y entonces eso para mí es lo más importante, que la gente lo vea, porque uno hace estos proyectos para que le gusten a la gente. Así que ya con eso ganamos”, dijo García sobre las nominaciones recibidas, un día antes de celebrarse la gala de premiación y después de saber que la audiencia había escogido la serie como su favorita.

García considera que la obra maestra del escritor obtuvo tanto éxito porque logra conectar al lector con la esencia de la condición humana.

“Creo que el libro fue un éxito global por muchas razones, porque combina unas temáticas muy universales. Una pareja muy joven que se aleja de su pueblo natal para rechazar las ideologías de sus padres, el peso, el potencial y crear su propia aventura, literalmente, con su propio pueblo. Yo creo que cualquier pareja joven entiende esas ganas, esa hambre de buscarse su propia vida. Después habla de temáticas como del amor, la traición. Cada personaje en Cien años viene a representar temáticas universales que llegan del exterior, que para mí es algo que en América Latina tenemos mucho en común, porque sentimos que todo lo que viene del exterior es mejor de lo que tenemos”, expuso.

“Habla sobre la religión y como afecta, el gobierno, la política. Entonces son temáticas universales, pero contadas de una forma muy colombiana, muy auténticamente caribeña. Gabo siempre lo decía, que el Caribe no es Colombia sino una cultura. El encuentra una manera muy auténtica de contar esta historia que es muy colombiana, muy caribeña, muy latina”, añadió.

Para el cineasta, el recurso literario que identifica a la obra del autor es mucho más que un estilo.

“Siempre la gente habla sobre el realismo mágico, pero en verdad el realismo mágico es, cuando yo lo empecé a entender, una forma de ser, una forma de cultura caribeña, de tantas influencias, africanas, indígenas, cristianas también, que se mezclaron para hacer lo que es el Caribe”, dijo.

Del libro a la pantalla

Pero darle vida en la pantalla a los personajes extraídos de las páginas del extenso libro fue un gran desafío.

“Tuvimos la oportunidad de tener el tiempo adecuado, 16 capítulos de una hora, para contar esta historia que traemos de un libro tan complejo, de más de 500 páginas. Pero el reto más grande era al principio adaptar el texto al formato audiovisual, porque es un libro que tiene muy poco diálogo, pero, a la vez, tiene una voz muy particular, una prosa muy energética, muy poética, muy vulgar a veces también. Entonces, cuando José Rivera, el primer escritor, se inventó esta genialidad de agarrar este personaje del final del libro, ponerlo al principio, y empieza a leer, a descubrir la historia de su familia, él empieza a narrar. Entonces, ahí tenemos oro, la voz de Gabo escrita con toda su belleza, escuchándola con ese acento tan caribeño que te va mostrando y llevando por toda la historia. Para mí ese fue el momento clave de que íbamos a poder hacer esta historia”, expuso.

Asimismo, asegura que haber realizado esta serie marca un parteaguas en su vida personal y profesional.

“Cien años fue un gran despertar para mí, tanto personal como laboralmente. Nunca había filmado en Sudamérica. Y la verdad me motivó mucho a buscar historias similares, o sea, no hay muchas Cien años de soledad en la literatura latinoamericana. Pero hay muchísimos libros, muchas historias increíbles, que me encantaría encontrar una que fuera en Argentina, México, Colombia, o en Cuba. Y que tenga esas mismas cualidades de escenarios donde son muy auténticas y nuestras, pero para una audiencia global, para mostrarle al mundo que tenemos historias que van más allá del narcotráfico, la violencia y las dictaduras”, indicó.

Otro desafío que enfrentó fue el de rodar en Colombia, aunque logró integrarse a la cultura durante el tiempo que vivió en la tierra del escritor que concibió la historia que da origen a la serie.

“Fue un gran reto, tenía un poco de miedo, obviamente, siendo un extranjero, casi el único, éramos dos o tres extranjeros en un equipo de más de 680 colombianos, pero muy rápidamente me sentí en casa. El equipo me llevó, me guio. Para ellos, cada persona, desde cabeza de equipo hasta el conductor, este proyecto les significaba algo. Era muy importante, un punto de mucho orgullo, de mucha dedicación, y entonces me guiaban, me hacían escuchar música, me llevaban a sus casas, me daban de comer, me contaban historias desde la guerra de los 1000 días a lo que pasó en Colombia en los años 70, 80 y 90”, contó.

“Viví un año y medio en Colombia, iba mucho a la zona del Caribe para tratar de entender la cultura. Y como sabían que estaba haciendo Cien años, me invitaban a sus casas, me trataban con una calidez y una humildad tan linda que eso me hizo entender la cultura mucho y sentirme parte de esa familia”, agregó.

García se quedó con el séptimo arte después de haber estudiado música.

“Yo era músico originalmente. Estudié música toda mi vida, aunque el cine me gustó desde pequeño. Y después, a partir de los 30 años, me nació un despertar de querer contar historias a través del lado visual, porque lo literario es diferente, el teatro es distinto, pero poder darle vida a una historia me fascinó mucho”.