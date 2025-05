¿Por qué es imparable el avance del sistema de criptomonedas?

El cambio radical en Washington ha sido aplaudido por los principales promotores y gestores de las criptomonedas y el “blockchain” (tecnología financiera en cadena) en el planeta.

A principios de marzo y frente a los líderes de la industria reunidos en la Casa Blanca, Trump se comprometió a convertir a EEUU en la capital de las criptomonedas.

Y como parte de ese gran movimiento, hay una mujer que desde hace años trabaja para ofrecer alternativas financieras favorables a todos los sectores de la sociedad en todas las regiones del mundo, pero en especial en América Latina y EEUU. Se trata de la premiada empresaria argentina, Silvina Moschini, para quien “el tren del ‘Blockchain’ ya salió de la estación y es imparable”.

Sin embargo, en los últimos cuatro años vio como fue frenado el proyecto de muchos inversores, debido a las políticas económicas fallidas de Biden y élites de poder financiero en el mundo.

Un cambio radical

Moschini, cofundadora y jefa de estrategias de Unicoin, compartió su visión con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Hay un cambio radical en la percepción y en la intención que existe hoy para la integración de activos digitales y las criptomonedas al comparar a la administración de Joe Biden con la del presidente Donald J. Trump”.

“Biden tenía una misión dedicada a la guerra contra las criptomonedas y la “desbancarización” de la industria frente al poder del dólar, porque puso en jaque a la moneda tradicional, que representa los intereses de grandes élites y gente muy poderosa”.

“Como consecuencia de las acciones de la SEC (organismo federal regulador de bolsa y valores en EEUU) se cometieron muchos abusos de autoridad destinados a desmembrar una industria que buscaba por sí misma ser regulada, sin ninguna intencionalidad de cometer ilegalidades”.

“Lo único que había que hacer era poner las reglas bien claras y las regulaciones justas”.

“Ahora el panorama es bien optimista, lo que ha provocado que muchos emprendedores en el mundo del “Blockchain” (tecnología financiera en cadena) vean nuevamente a EEUU como la tierra de oportunidades que siempre ha sido, y esta vez para la industria de las criptomonedas”.

“Y esto fue lo que en mi caso me trajo a EEUU. Llegar a América fue arribar a un país donde se premia la innovación con resultados y soluciones, algo que fue proscrito temporalmente durante la presidencia de Biden”.

“Hace menos de cuatro meses que asumió el presidente Trump y se puso una nueva dirección de la SEC con el objetivo de que EEUU asuma el liderazgo de “Blockchain” en el mundo.

El “Blockchain” es una base digital de datos descentralizada que registra transacciones en bloque conectados entre sí de forma segura y transparente.

Tras la llegada a la Casa Blanca de Trump y su respaldo directo a la industria cripto, ocurrió un gran giro favorable. Sobre cuál sería el segundo paso, la experta y presentadora de Televisión amplía.

Abusos por parte de las autoridades regulatorias

“En principio creo que se analizarán y se investigarán los abusos que se cometieron a nombre de las autoridades regulatorias del gobierno de Biden mediante la SEC y los miles de millones de dólares que se gastaron contra la industria digital, que ni siquiera estaba regulada”.

“El otro punto es el crecimiento del abanico digital que tampoco está listo para darle un marco legal a la emisión de las criptomonedas”.

“En nuestro caso con el bitcoin nosotros seguimos los parámetros de seguridad. Gastamos más de 10 millones de dólares en procesos, reportes públicos y auditorías de finanzas cuando el marco cripto aún no está armado. Y este es el siguiente paso. Por eso hay reuniones progresivas mediante el Consejo de Criptomonedas”.

“Esto crearía un paraguas para que quienes están en el mundo cripto puedan cumplir las normas y a la vez ser protegidos legalmente junto a los inversores. Y por supuesto, hace falta también bastante educación, porque cuando la gente piensa en cripto piensa en un producto amparado por el anonimato y mala reputación, a causa de fraudes y algunos escándalos de un puñado de personas”.

“Lo importante es saber que dentro de este gran universo hay distintos tipos de productos responsables, competitivos y las opciones fuera de la SEC que se consideran como medios de apuestas. Invertir siempre tiene riesgos, por eso la educación es fundamental para que la gente aprenda a manejar su patrimonio y tome las decisiones correctas”.

Silvina Moschini se convirtió en 2020 en la primer mujer latina en liderar una empresa unicornio, que son firmas privadas emergentes que han alcanzado una valoración de 1.000 millones de dólares o más sin haber salido a Bolsa. Es decir, empresas de rápido crecimiento, innovadoras y en su mayoría tecnológicas

Entre los reconocimientos y distinciones que posee Moschini se encuentran: “Mujer STEM 2020”, “Digital Awards 2020”, “Women in Tech Top Speaker 2023”, “Mujer de la Década del Foro Económico Mundial”; “BAI Global Innovation Award 2023”; “Women of the Year in Disruptive Tecnologies by UN Women”.

La combinación dentro del Plan Trump incluye al sistema cripto

El plan del presidente Trump incluye una combinación simultánea de aranceles, oro, el dólar, petróleo, y criptomonedas. ¿Cómo influye ahora el valor del oro y el dólar en el sistema de criptomonedas?

“Depende. Cuando hablas de los “stablescoin” (tipo de criptomoneda cuyo valor está vinculado a un activo de valor ‘estable’ como el dólar, el euro, etc) tienen una paridad de uno a uno, con lo cual es el más parecido al modelo que se tenía cuando el presidente Richard Nixon donde la Reserva Federal tenía el oro como respaldo esencial ante la emisión de dinero. Ahora EEUU imprime cuando necesita, sin que haya una paridad con el oro. Por eso tiene distintas implicaciones”.

“Una es que saldrán nuevos tipos de criptomonedas más financieros que tecnológicos, que van a tener un modelo de negocio mucho más sólido y en un nuevo orden a nivel mundial. Esto cambiaría la forma en que vemos las inversiones”

“Por ejemplo, el bitcoin surgió como una alternativa anti-sistema y hoy tiene la mitad del mercado. Es el número uno y no hay ninguna otra criptomoneda que se acerque.

“Cuando Washington anunció la reserva de bitcoin se hizo con ese tipo de cripto confiscado y no dinero del gobierno federal para comprar bitcoin”.

“Ahora lo que promueve el presidente Trump es que se generen monedas y se promuevan desde EEUU como la capital cripto”.

El crecimiento de nuevas alternativas

Sobre cómo influye este panorama en Unicoin, Moschini afirma:

“Para nosotros es una gran oportunidad, porque hace tres años cuando creamos Unicorn pensamos en un modelo que enfrentara los desafíos del sistema cripto, la falta de transparencia, la contabilidad, la responsabilidad”.

“Lo hemos hecho al presentar todos los libros contables y quiénes están detrás. Hemos reclutado a expertos y analistas del sistema regulatorio tradicional. Esto nos posiciona como un modelo alternativo y así poder escalar de forma exponencial…, pero aún hay desafíos”.

Gobiernos conservadores en El Salvador y Argentina han impulsado el sistema cripto. ¿Se extenderá esto entre mandatarios de izquierda como es el caso ahora de Brasil con el socialista Lula Da Silva, quien ha consolidado a la nación sudamericana como miembro del BRICS?

“Considero que sí porque no es que los gobiernos de izquierda lo quieran, sino porque la gente desea alternativas de inversión al igual que los ricos. Y el “Blockchain” y cripto ofrecen estas oportunidades de acceso a la inversión para grandes masas poblacionales”.

“Para muchos el mercado de valores o las Bolsas siguen siendo algo muy lejano y complicado”.

“Cripto tiene la ventaja de que con montos pequeños de saldo financiero cualquier persona desde su teléfono pueda comenzar a invertir”.

“Estudios muestran que el mayor crecimiento cripto no se va a dar en EEUU sino en mercados emergentes como Indonesia, Vietnam, Filipinas y en varios países de nuestra región; no sólo por el poder de cripto de vehículo de almacenamiento de valores, sino por las facilidades que brinda el sistema para la transferencia de dinero y remesas.

La oposición

Ante la pregunta de adversarios u opositores, la renombrada empresaria argentina responde:

“Cuando haces algo disruptivo y afectas a determinados grandes intereses siempre vas a tener adversarios u oposición, pero el tren del “Blockchain” ya salió de la estación y es imparable. La gente elige y quiere sistemas más flexibles que no dependan de los grandes consorcios e intereses financieros; buscan además menos costos y más eficiencia en su dinero”.

“Ante la alta volatilidad de las monedas locales e incluso del dólar, las criptomonedas entregan un respaldo más amplio de protección y reserva”.

En la Argentina, por ejemplo, las personas siempre han comprado dólares, pero como se ha devaluado en los últimos años por la inflación, ya no se considera como un vehículo de almacenamiento de valor válido como era antes. Ahora, en muchos casos, prefieren comprar criptomonedas como los “stablescoin” y otros tipos; incluso, hasta los llamados “Meme coins” que son como jugar a la ruleta rusa, pero al final también una posibilidad más en un amplio espectro financiero.

Vemos además el caso de Colombia, donde existe un gran uso de criptomonedas no aceptado oficialmente, pero que tampoco se prohíbe, porque resuelve.

Por ejemplo, cuando viajamos hemos experimentado el dolor de cabeza con los cambios de monedas o los altos costos de las transacciones financieras por las tarjetas de crédito, la extracción de dinero de un cajero, etc. Por eso la aceptación -sobre todo en el sector juvenil- que busca cada vez más una mayor flexibilidad.