La directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Marisol Schulz, habla durante una entrevista en Ciudad de México.

CIUDAD DE MÉXICO.- La directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Marisol Schulz, destacó que "se lee más que antes, pero se lee en diferentes formatos", por lo que resaltó, a diez días del arranque de la edición número 40, la importancia de que el gran encuentro del libro tenga "equilibrio" entre las "grandes figuras" y las "emergentes" que atraigan a las nuevas generaciones.

"Yo creo que se lee más que antes, pero se leen diferentes formatos. Mucha gente la ves en todo el planeta con un móvil, con un celular, leyendo. Está leyendo, no nada más está leyendo mensajes, o sea habrá quien sí esté jugando. Pero mucha gente lee", indicó Schulz en entrevista con EFE

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La veterana editora mexicana reconoció los desafíos de uno de los mayores encuentros literarios del mundo, su papel en la promoción de la lectura, en un contexto de transformación de la industria editorial y los hábitos de los lectores.

A juicio de Schulz, "el libro impreso tiene mucha vigencia, lo vemos en la FIL, y ya la parte electrónica se ha ido reduciendo. En lugar de ir creciendo se ha ido reduciendo. Los formatos electrónicos coexisten".

No obstante, apuntó que "depende mucho de la generación", al afirmar que pasa "de lo digital al libro impreso todo el tiempo (...) incluso los audiolibros, que es otra forma de leer".

La próxima edición de la FIL, con Italia como país invitado, tendrá lugar en la capital de Jalisco (oeste de México) entre el 28 de noviembre y el 6 de diciembre con unas 3.000 actividades que aglutinarán a 900 escritores de 41 países representantes de 18 lenguas.

"Es la parte de equilibrio que tenemos que tener, de tener grandes figuras, pero al mismo tiempo también figuras emergentes que van a llevar a nuevas generaciones a leer la feria. (...) Permanentemente, está buscando nuevas expresiones, nuevas formas de comunicar la lectura, nuevas formas de llevarnos a la lectura", agregó en la conversación.

Guadalajara se convertirá en la capital de las letras en español con la presencia de autores como Isabel Allende, Juan Villoro, Claudia Piñeiro, David Uclés, Alma Delia Murillo o Joana Marcús, así como autores en otras lenguas como Salman Rushdie, Alessandro Baricco o Siri Hustvedt.

Celebrará, además, un homenaje al escritor mexicano Juan Rulfo, autor de 'Pedro Páramo', a los cuarenta años de su fallecimiento.

Gioconda Belli, premio FIL

Este año el principal galardón, el premio FIL de Lenguas Romances, será entregado a la escritora nicaragüense Gioconda Belli, en un momento de especial relevancia dado que vive en el exilio en Madrid tras la retirada de su nacionalidad por parte del Gobierno del país centroamericano.

"Es la dama de las letras nicaragüenses por excelencia (...) una gran novelista y una mujer, además con un espíritu feminista y combativo. Ella misma combatió por la Revolución Sandinista y me parece una paradoja brutal que siendo una persona que combatió por el bien de su país tenga que huir de su país", subrayó sobre la autora de novelas como 'La mujer habitada' o 'El infinito en la palma de la mano'.

Schulz lamentó que el caso de Belli "políticamente, sí representa lo que ocurre en el mundo en estos momentos, esta polarización de ideas, esta forma a veces fanática de entender que una persona puede pensar diferente a ti, y ya por eso la censuro y la tacho de la vida".

Los organizadores esperan unos 950.000 asistentes que acudirán a las 650 presentaciones de libros, así como conversatorios, conferencias, paneles en torno a la literatura y el placer de leer, además de obras de teatro, ciclo de cine y exposiciones de artes plásticas.