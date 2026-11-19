Los actores Majida Issa, Gregorio Pernía y Carmen Villalobos posan en la alfombra de la proyección en Miami del primer capítulo de la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso.

MIAMI.- Después de varios años de espera, Sin senos sí hay paraíso vuelve a la pantalla de Telemundo con una cuarta temporada y el reencuentro de algunos de sus personajes más emblemáticos.

Carmen Villalobos, Majida Issa y Gregorio Pernía retoman sus respectivos papeles en una historia que ha logrado mantenerse en la memoria del público latinoamericano y que ahora propone nuevas tensiones, transformaciones personales y asuntos que todavía están lejos de resolverse.

Siete años después, Sin senos sí hay paraíso regresa con una nueva trama de peligro, venganza y segundas oportunidades. Catalina Santana (Carmen Villalobos) intenta reconstruir su vida junto a Aurelio “El Titi” Jaramillo (Gregorio Pernía), pero la tranquilidad que ambos buscan se ve amenazada cuando ella debe regresar a un mundo que creía haber dejado atrás, reza la sinopsis.

Esta vez, Catalina se infiltra en una poderosa red criminal internacional vinculada al narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero, que opera en Medellín bajo la fachada de la industria de las modelos webcam. Su objetivo es desmantelar la organización y proteger a mujeres vulnerables, así como a su propia familia.

Pero el regreso de Yesica Beltrán, conocida como “La Diabla” (Majida Issa), reaviva viejas rivalidades y pone en riesgo todo lo que Catalina y el Titi han intentado reconstruir. Entre nuevos enemigos, alianzas inesperadas y heridas del pasado, los protagonistas tendrán que enfrentarse a decisiones que podrían cambiar sus vidas para siempre.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, los actores expresaron su gratitud por la acogida que ha mantenido la producción y por la oportunidad de volver a interpretar personajes que han evolucionado junto con ellos. También adelantaron algunos de los conflictos que marcarán esta entrega con relación a Catalina, la Diabla y el Titi.

Para Gregorio Pernía, regresar significa, ante todo, una oportunidad para mostrar una nueva faceta de su personaje. El Titi busca una segunda oportunidad en el amor y en la vida, con la intención de dejar atrás los errores del pasado.

“Una transformación del personaje, todo por amor, pidiéndole una segunda oportunidad a la vida, a Catalina, que no importe nuestro pasado, sino cómo volver a mirar solo el presente”, explicó el actor sobre las intenciones de su personaje.

Sin embargo, el camino hacia una posible reconciliación no estará libre de obstáculos. Majida Issa, quien interpreta a la Diabla, adelantó que entre su personaje y Catalina todavía existen asuntos pendientes que tendrán que enfrentar directamente.

“Catalina y yo tenemos bastantes cositas pendientes, temas pendientes, cuentas por saldar, y nos vamos a tener que mirar cara a cara y decirnos unas cuantas verdades”, comentó la actriz.

La permanencia de la serie también responde, según los actores, a la conexión que se estableció desde sus primeras temporadas. Issa considera que los personajes trascendieron la pantalla y se incorporaron a la memoria colectiva de los espectadores, en parte porque la historia puso sobre la mesa realidades latinoamericanas que generaron conversaciones entre el público.

“Pues yo creo que son muchos ingredientes. Primero, que la gente se enamoró a primera vista hace muchos años de estos personajes. Son personajes que se volvieron parte de incluso los dichos latinos. También creo que en el momento en que se lanzó Sin Senos, las primeras temporadas reflejaban una realidad de nuestros países demasiado fuerte. Y, de alguna manera, se crea cierta identificación en la pantalla. Cuando miras las cosas desde afuera, las ves, las cuestionas diferente. Se abrieron muchas conversaciones en ese entonces alrededor de la serie. Creo que eso también aportó a que se quedara en la recordación de las personas. Y se han ido enamorando de estos personajes a lo largo de estos años”, reflexionó Majida Issa.

“Los televidentes han sido maravillosos, leales, amorosos. Y siguen queriéndonos ver ahí en la pantalla, siguen queriendo saber qué va a pasar con Catalina, que va a pasar con la Diabla”, agregó.

A ese vínculo se suma el trabajo del equipo de producción. La actriz destacó la labor de TIS Studios, responsable de la franquicia, y el compromiso de los más de 500 profesionales que participan en la realización de la serie, tanto delante como detrás de cámaras.

“Todo el equipo creativo que trabaja para que esta historia llegue a sus hogares, es muy comprometido. Cada vez que yo estoy en el set con mis compañeros, todos están poniendo su 100%. Entonces creo que todo eso hace que esta serie sea tan querida por todos ustedes. Y estamos plenamente agradecidos”, expresó Issa.

Por su parte, Carmen Villalobos, quien da vida a Catalina, señaló que uno de los aspectos más interesantes de volver a estos personajes es encontrarlos en una etapa distinta. No se trata de reproducir exactamente las versiones que el público conoció años atrás, sino de mostrar cómo han cambiado con el paso del tiempo.

“Lo bonito de retomar estos personajes en este momento de nuestras vidas también es que ellos han ido creciendo como hemos ido creciendo nosotros, [los actores]”, afirmó Villalobos.

La actriz considera que esa evolución permite presentar personajes más complejos, con virtudes, defectos y contradicciones.

“Los seres humanos no somos ni buenos ni malos, ni blancos ni negros. Somos seres imperfectos, con cosas buenas, con cosas malas, que vamos abordando la vida desde muchos puntos de vista y eso es lo que hace la vida misma. Entonces, creo que los personajes están pasando también por ese momento, cada uno a nivel personal, en el caso de Titi y Catalina, dándose una nueva oportunidad, creyendo en ese amor que han tenido desde el día que se conocieron. Y también abordando la relación de tantos años que tienen Cata y Yesica, de tantas cosas que están ahí pendientes. Es como la vida misma reencontrarse con un personaje en un momento actual”, reflexionó.

En esta temporada, la relación entre Catalina y el Titi tendrá que enfrentar el peso de su historia, mientras que el vínculo entre Catalina y la Diabla volverá a poner sobre la mesa las heridas y diferencias acumuladas.

La producción, que cuenta con 60 episodios, también aborda asuntos como el narcotráfico, la violencia, la corrupción y la ambición. No obstante, Villalobos aclaró que su aproximación al proyecto está centrada principalmente en el entretenimiento y en mantener el interés de la audiencia.