La Feria del Libro de Miami reúne a voces iberoamericanas del 15 al 22 de noviembre

MIAMI.- La literatura en español vuelve a ocupar un lugar central en la agenda cultural del sur de Florida con una nueva edición de la Miami Book Fair, que del 15 al 22 de noviembre reúne a escritores de distintas generaciones y procedencias para explorar, a través de sus obras, asuntos como el poder, la memoria, el exilio, la identidad y las transformaciones sociales.

El programa de autores iberoamericanos, que forma parte de la cita literaria organizada por Miami Dade College, ofrece una agenda que combina presentaciones de libros, conversaciones literarias, poesía, narrativa breve y actividades dedicadas a lectores de todas las edades.

“Buscamos que el programa refleje lo que se está publicando ahora mismo en español y que sea variado en géneros y en voces. Conviven la novela, el cuento, la poesía, el ensayo y la crónica, y escritores con una larga trayectoria comparten cartel con otros a los que el público todavía está por descubrir. Escuchamos mucho a nuestros lectores para saber qué les interesa”, destacó Mariela Gal, directora del programa.

“Pero hay algo que está por encima de todo: la calidad de las obras que presentamos. Este año nos visitan escritores de Perú, Chile, México, Argentina, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Cuba y España, entre otros países. Si tuviera que señalar un rasgo de esta edición, sería el protagonismo de la no ficción. Hay muchísimos libros que parten de hechos reales, ya sea en forma de crónica, memoria, biografía o investigación periodística”, agregó sobre la programación de esta edición.

Entre las figuras destacadas se encuentra el peruano Santiago Roncagliolo, quien inaugurará el encuentro el domingo 15, con El pastor y los lobos, una investigación sobre las tensiones dentro de la Iglesia católica.

El también peruano Jaime Bayly conversará sobre Los golpistas, novela inspirada en el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, mientras que el español David Toscana presentará El ejército ciego, obra que recupera un episodio histórico del Imperio bizantino para reflexionar sobre la guerra y el poder. La programación también incluye al escritor chileno Roberto Ampuero, quien repasará su trayectoria política y literaria en sus memorias, Entre la pluma y la política.

La memoria histórica y la experiencia cubana tienen una presencia significativa en esta edición. El jueves 19 se celebrará un homenaje a Teresa María Rojas, actriz, docente y poeta cuya labor contribuyó al desarrollo de la cultura hispana en Miami. Ese mismo día, la figura de José Lezama Lima llegará a la pantalla en una proyección especial en la Freedom Tower, antes de que varios escritores y estudiosos examinen su legado en un panel previsto para el sábado 21. La obra y el pensamiento del autor de Paradiso volverán a conectar a distintas generaciones de lectores con una de las voces más influyentes de las letras cubanas.

“La ficción no pierde terreno: llegan David Toscana, Premio Alfaguara, Jaime Bayly, Antonio José Ponte y Mirta Ojito. Y Gina Montaner pone el broche final el domingo 22 con No esperes por mí mañana, en conversación con María Elena Salinas. El cuento y la poesía cuentan, además, con mesas dedicadas”, detalló Gal.

“Fueron los propios libros los que trajeron esos temas. Varios autores ponen la lupa sobre el poder: Roncagliolo se adentra en las luchas internas de la Iglesia católica tras la llegada de León XIV. Bayly aborda el intento de derrocar a Chávez en abril de 2002. Roberto Ampuero recuerda sus años al frente de la diplomacia chilena. David Toscana imagina una fábula sobre la violencia de la guerra”, indicó.

La programación con temática sobre Cuba continúa el domingo 22 con conversaciones sobre las relaciones entre literatura, poder y memoria. Antonio José Ponte presentará Desfila La Habana, una obra que aborda el período previo a la Revolución cubana, mientras que Néstor Díaz de Villegas llevará al encuentro su testimonio Cómo entrar a una cárcel, centrado en la represión y la disidencia. Otros paneles explorarán la historia de la comunidad cubana en Miami y el Caribe, así como las maneras en que la experiencia del exilio han marcado la creación literaria.

“La presencia cubana forma parte de la historia de Miami y de la historia de la feria. Tenemos el privilegio de poder conversar sobre Cuba sin restricciones y con toda la complejidad que merece, algo que no ocurre en muchos otros escenarios, y queremos honrar ese privilegio”, expresó Gal.

Sobre los homenajes en esta edición 2026 de la Feria del Libro de Miami, comentó:

“Homenajear a Teresa María Rojas, el jueves 19, a las 7 pm, en el Art Lab, es reconocer una deuda. Como actriz, maestra y poeta, ha dejado una huella enorme en el teatro, la literatura y la vida cultural hispana de Miami, y muchos de los actores de esta ciudad se formaron con ella. Le rendirán tributo Rosie Inguanzo, Alina Interián, Nilo Cruz, Orlando González Esteva, Marilyn Romero, Alexa Kuve y Larry Villanueva”

“En el caso de Lezama Lima, se cumple medio siglo de su muerte. El miércoles 18 proyectamos en Freedom Tower Lezama Lima: Soltar la lengua, un documental de Ernesto Fundora Hernández, filmado a lo largo de 10 años en La Habana, Miami, Costa Rica y Ciudad de México, con los testimonios de 28 escritores y allegados, entre ellos Cintio Vitier y Fina García Marruz”.

Las historias familiares y las voces femeninas también ocupan un espacio destacado. La periodista y escritora Mirta Ojito presentará La memoria de las olas, libro que reconstruye los secretos de una familia canaria a partir del naufragio del Valbanera. Por su parte, Gina Montaner hablará su nueva novela, que aborda el amor y la posibilidad de reinventarse. El programa incluirá, además, un encuentro sobre mujeres, memoria y exclusión, con Mercedes Monmany y su obra Algo quedará de mí, centrada en 10 mujeres frente al nazismo, así como conversaciones sobre la vejez, la libertad y el paso del tiempo a partir de los libros de Natalia Zito y Adriana Riva.

El cuento contemporáneo y la poesía amplían el panorama de géneros y perspectivas. Tres paneles dedicados a la narrativa breve reunirán a autores como Achy Obejas, Arelis Uribe, Ernesto Fundora y Santiago Vaquera Vásquez, entre otros, para examinar historias que se apartan de las convenciones y exploran las fronteras físicas, emocionales y sociales.

En el terreno poético, Legna Rodríguez Iglesias, Grethel Delgado Álvarez y Milena Ferrer Saavedra presentarán sus novedades. Un segundo encuentro, dedicado al diálogo entre poesía y teatro, reunirá a Joaquín Gálvez, Glenda Galán y Teresa Dovalpage para explorar la palabra como vehículo de identidad y expresión escénica.

Los viajes, las ciudades y la crónica completan una agenda que conecta territorios y experiencias. Unai Elorriaga, Esther Bendahan Cohen, Enrique Córdoba Rocha y Xita Rubert participarán en una conversación sobre el desplazamiento y la transformación, mientras que Pedro Medina León, Frank Báez y Hernán Vera Álvarez abordarán las relaciones entre ciudad, cultura y relato.

También hay espacio para la literatura basada en hechos reales, con Juan Manuel Robles y Juana Libedinsky, y para temas de bienestar, propósito e imagen.

Asimismo, la feria ofrece una jornada para la literatura infantil y la promoción de la lectura. El sábado 21 se celebrará un seminario organizado en colaboración con la Fundación Cuatrogatos, con actividades dirigidas a padres, docentes y bibliotecarios. Más allá de promover las novedades literarias, la iniciativa se propone acercar niños y jóvenes a los libros.

“La feria está presente todo el año. Fuera de noviembre organizamos presentaciones y eventos literarios con escritores de Miami y de distintos países de Iberoamérica, y parte de estas actividades se llevan a cabo de manera virtual para llegar a quienes no pueden asistir. La semana de la feria la reservamos para lo presencial: nada reemplaza tener al autor enfrente. Apostamos por el diálogo. En cada mesa hay un moderador, periodista o escritor de Miami, que conversa con los autores, y el público tiene oportunidad de intervenir. Trabajamos con quienes acercan los libros a los niños”, expuso sobre el rol continuo de la feria.

“Quisiéramos que cada asistente saliese convencido de que la literatura en español no solo se lee en Miami, también se escribe y se renueva aquí. Etna Ávalos sostiene en su ensayo que escribir en español en EEUU es una forma de resistir. Yo diría que leer en nuestra lengua, asistir a una presentación o regalarle un libro en español a alguien de la familia también lo es”.