MIAMI.- La Feria del Libro de Miami, que organiza Miami Dade College (MDC), se celebra hasta el 23 de noviembre, con una programación variada en la que destaca encuentros con autores, expositores editoriales, firma de libros , y la feria callejera el domingo 22 y lunes 23 con actividades para toda la familia.
El evento literario se lleva a cabo en el Wolfson Campus de MDC, 300 N.E. 2nd Ave, en el Downtown de la ciudad.
Programación del jueves 19 de noviembre
- Homenaje a Teresa María Rojas: actriz, maestra y poeta – No Ficción | 7:00 - 8:00 pm
La Feria del Libro de Miami celebra la vida y la obra de Teresa María Rojas, figura fundamental del teatro, la literatura y la cultura hispana de la ciudad. Actriz de trayectoria intachable, maestra de generaciones de artistas y poeta de voz propia, su legado ha dejado una huella imborrable en cuantos han tenido la fortuna de conocerla y de trabajar a su lado.
- Una velada con Colson Whitehead sobre Cool Machine: una novela (volumen III de la Trilogía de Harlem) – Ficción| 8:00 pm
En Cool Machine, la entrega final de la Trilogía de Harlem de Colson Whitehead, el Nueva York de la década de 1980 emerge de la ruina financiera y el declive, impulsado por un desarrollo inmobiliario desenfrenado y un Wall Street desatado por el capitalismo depredador de la era Reagan. En medio de esta turbulenta transformación, Ray Carney —exitoso empresario y experto receptador de mercancía robada— se arriesga en un último golpe, lo que lo lleva a verse involucrado con un legendario cerebro criminal.
Sobre la feria
La Feria del Libro de Miami, fundada en 1984 por Miami Dade College y sus colaboradores, fomenta la participación de la comunidad con programas inclusivos y accesibles que promueven la lectura y apoyan a los escritores durante todo el año.
El festival anual de ocho días se ha convertido en la reunión literaria de raíces comunitarias más grande e integral en los Estados Unidos, generando un discurso sobre literatura contemporánea y temas actuales de importancia internacional.
La mayoría de las presentaciones nocturnas de escritores requieren un boleto. Para obtener entradas o más detalles sobre la programación, visite miamibookfair.com.