La Feria del Libro de Miami se celebra del 15 al 22 de noviembre

MIAMI.- La Feria del Libro de Miami , que organiza Miami Dade College (MDC), se celebra hasta el 23 de noviembre, con una programación variada en la que destaca encuentros con autores, expositores editoriales, firma de libros , y la feria callejera el domingo 22 y lunes 23 con actividades para toda la familia.

El evento literario se lleva a cabo en el Wolfson Campus de MDC, 300 N.E. 2nd Ave, en el Downtown de la ciudad.

Programación del jueves 19 de noviembre

Homenaje a Teresa María Rojas: actriz, maestra y poeta – No Ficción | 7:00 - 8:00 pm

La Feria del Libro de Miami celebra la vida y la obra de Teresa María Rojas, figura fundamental del teatro, la literatura y la cultura hispana de la ciudad. Actriz de trayectoria intachable, maestra de generaciones de artistas y poeta de voz propia, su legado ha dejado una huella imborrable en cuantos han tenido la fortuna de conocerla y de trabajar a su lado.

Una velada con Colson Whitehead sobre Cool Machine: una novela (volumen III de la Trilogía de Harlem) – Ficción| 8:00 pm

En Cool Machine, la entrega final de la Trilogía de Harlem de Colson Whitehead, el Nueva York de la década de 1980 emerge de la ruina financiera y el declive, impulsado por un desarrollo inmobiliario desenfrenado y un Wall Street desatado por el capitalismo depredador de la era Reagan. En medio de esta turbulenta transformación, Ray Carney —exitoso empresario y experto receptador de mercancía robada— se arriesga en un último golpe, lo que lo lleva a verse involucrado con un legendario cerebro criminal.

Sobre la feria

La Feria del Libro de Miami, fundada en 1984 por Miami Dade College y sus colaboradores, fomenta la participación de la comunidad con programas inclusivos y accesibles que promueven la lectura y apoyan a los escritores durante todo el año.

El festival anual de ocho días se ha convertido en la reunión literaria de raíces comunitarias más grande e integral en los Estados Unidos, generando un discurso sobre literatura contemporánea y temas actuales de importancia internacional.

La mayoría de las presentaciones nocturnas de escritores requieren un boleto. Para obtener entradas o más detalles sobre la programación, visite miamibookfair.com.