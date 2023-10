Drake regala 50 mil dólares a fan en concierto en Miami

Al leer Drake esta información, dio pausa a su repertorio musical para interactuar con el fan y abordar dicho tema.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Drake (@drake)

"He gastado todos mi ahorros comprando entradas para mí y mi ex, pero la verdad ya no importa, ella se lo pierde. Entonces, ¿ella no vino contigo hoy?, ¿no vino contigo hoy?, ¿qué le pasa?... ey, ¿sabes qué?, ella se va a sentir muy mal porque te voy a dar 50 mil dólares para que se los presumas esta noche. ¡Sí, esta es tu noche!", expresó el también actor canadiense, mientras el público ovacionaba con mayor fuerza al artista.

"Y no diré lo que el público está diciendo, pero que se (grosería) esa señorita", agregó Drake.

Embed

Gira y lanzamiento del álbum de Drake

Actualmente, el intérprete de 36 años se encuentra de gira y a punto de estrenar su próxima producción discográfica.

"Estaba previsto que el pasado 22 de septiembre Drake presentara For All The Dogs, su nuevo álbum, pero finalmente no será hasta el 6 de octubre cuando se estrene el disco. ¡Queda muy poco para que vea la luz!. Este retraso de 15 días en la publicación del disco se ha debido, según ha explicado el propio Drake, a una incompatibilidad entre su gira y terminar el álbum. “Está bien, el dilema al que me enfrento es cancelar los shows para terminar el álbum o completar la misión y lanzar el álbum antes del último show. Les debo todos estos recuerdos que estamos construyendo y, en cualquier lugar que nos hayamos perdido hasta la fecha, seguramente", confesaba el rapero", reseñó el sitio web Los 40.