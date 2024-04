Biden asegura que estaría "feliz de debatir" con Trump; el expresidente responde

Cuando el presentador Howard Stern le preguntó si participaría en un debate público con Trump, el demócrata de 81 años y aspirante a un segundo mandato contestó: "Lo haré, en algún lugar. No sé cuándo. Estaría feliz de poder hacerlo".

El equipo de Biden lleva meses sin pronunciarse sobre su disposición a seguir la tradición de un debate televisado entre candidatos, normalmente moderado por un periodista conocido. Biden ha sufrido episodios de desorientación en actos públicos, olvida o confunde los nombres de las personas y se ha caído varias veces.

Durante los últimos meses Trump no quiso participar en los debates de las primarias republicanas argumentando que no lo necesitaba debido a la marcada de distancia con sus rivales políticos, pero eso no le impidió arrasar votación tras votación. Y sus adversarios se fueron retirando de la contienda.

Trump responde

Pero Trump parece entusiasmado con la idea de debatir con Biden.

"EN CUALQUIER MOMENTO, DONDE SEA, EN CUALQUIER LUGAR", afirmó este viernes en su red Truth Social.

"Propongo el lunes por la noche, el martes por la noche o el miércoles por la noche, durante mi mitin en Michigan", añadió.

En el mismo mensaje sugirió celebrar el debate "esta noche, en el tribunal". "¡Me quedaré esperando!".

El republicano está siendo juzgado en Nueva York por supuesta falsificación de registros comerciales para "ocultar" un pago a una actriz porno con el fin de comprar su silencio por una supuesta relación extramatrimonial antes de las elecciones de 2016.

Biden, quien ha calificado a Trump de amenaza para la democracia, pese a que durante su administración EEUU no entró en conflicto bélico, declaró a los periodistas el mes pasado que un posible debate con el magnate inmobiliario "depende de su comportamiento", en un intento de evadirlo.

¿Fechas?

La Comisión no partidista de Debates Presidenciales (CPD) ya ha fijado tres fechas y lugares para que Trump y Biden se enfrenten cara a cara para los comicios de 2024, en universidades estadounidenses en septiembre y octubre.

Pero Trump criticó a la CPD por considerarla sesgada a favor del demócrata por haber previsto trasladar en 2020 un tercer y último debate a un formato por videoconferencia debido a la pandemia de COVID-19.

El entonces presidente Trump acudió al segundo debate de 2020 contra Biden solo tres días antes de dar positivo por COVID.

Biden dijo entonces que no participaría en otro debate en persona con él mientras el republicano todavía estuviera enfermo.

FUENTE: Con información de AFP