El chef Dani García desembarca en Miami

“Si me dicen, ‘haz un menú andaluz’, y tienes dos platos que hacer, primero va a caer un gazpacho y luego algún guiso”, aseguró.

“Traemos un menú sencillo, pero bueno, para mostrar sabores andaluces: un gazpachito de cereza, rabo de toro guisado y una tarta de queso tradicional”, acompañados por unos buenos vinos, en el restaurante MILA Miami Beach.

La delegación de Andalucía a Miami apuesta precisamente por promover la cultura andaluza, que tiene en cuenta el bagaje de música, artes plásticas, literatura y gastronomía que destaca a esta región española.

De hecho, el arte culinario de Dani García se establece como un referente de innovación, sin faltar a los sabores tradicionales de Andalucía.

“Son cosas que mi madre y mi abuela me cocinaban cuando era pequeño. Por lo tanto, al final, siempre son cosas que prácticamente tienes en el ADN”, aseguró.

Cada cocinero, por muy profesional que sea, tiene una base, y muchas veces esa base está encadenada a la niñez, a la juventud, los olores y sabores que saltaban de la cocina del hogar.

“Yo creo que todo cocinero tiene un poco ese bagaje de cuando era joven. Olor a casa. Que la comida huela verdaderamente un poco la comida familiar que hacía la madre, el padre, la abuela”, apuntó.

Tener en cuenta “a qué olía la casa cuando era joven, cuando llegaba del colegio. Qué es lo que le hacía su abuela. Qué es lo que le hacía su madre, el padre. Todo eso, en mi caso, me marcó de una manera alucinante. Hacer feliz a la gente a través de la comida en una mesa”, subrayó.

Al final, Dani García no cocina como su madre ni como su abuela, pero reconoce que lleva consigo esos sabores “muy marcados en la memoria y los busco cocinando de una manera, evidentemente, mucho más moderna”, con técnicas innovadoras.

Michelín

Con el restaurante que llevaba su nombre en Marbella, Dan García obtuvo tres estrellas Michelín en el 2019.

“Me acuerdo perfectamente, evidentemente. Es algo a lo que aspira cualquier cocinero en el mundo”, reconoció.

Unos meses después, Dani García se dio el lujo de darle fin al restaurante que le dio las estrellas Michelín.

“Para uno, tres estrellas Michelín es como el principio de algo maravilloso y para mí fue el final de la alta cocina”, reflexionó.

“Me apetecía mucho llegar a tener tres estrellas, pero me apetecía dedicarme a otro tipo de cocina. Dedicarme, sobre todo, a un tipo de restaurante mucho más casualizado. Abrir restaurantes por el mundo y crecer. Y eso es lo que hice”, admitió.

Dani García considera que “la vida es una versión de felicidad. Creo que nunca voy a hacer nada por agradar a alguien que yo no quiera hacerlo”.

“Todos los clichés que hay alrededor de alta cocina me decían ‘tienes que seguir’, pero, al final, me fui a otra cosa porque es lo que me hace feliz”, confesó.

Y remarcó: “Hay mucha gente que todavía no lo entiende, cinco años después, pero es una cuestión de felicidad personal”.

Más Michelines

Solo seis meses después de abrir el restaurante Smoked Room en Madrid, Dani García obtuvo dos estrellas Michelín en su nuevo local. Un reconocimiento que no conseguía ningún establecimiento en tan poco tiempo desde 1936.

En Smoked Room el concepto culinario trasciende fronteras con espíritu japonés y diseño que tiene en cuenta la estética exclusiva.

Allí, tal como lee el portal en internet, “la técnica y la maestría son parte indispensable de cada plato, el humo es el aderezo y el toque clave de cada pescado, verdura, marisco o carne”.

Miami

Hoy, afincado en un grupo empresarial gastronómico que lleva su nombre, saltan a la vista restaurantes con conceptos diferentes que son referentes: BIBO, Lobito de Mar, Leña, Dani Brasserie, Smoked Room, Alelí, Casa Dani, Tragabuches, La Chambre Bleue, El Pollo Verde, El Coleccionista y La Cabane, repartidos en Marbella, Madrid, Nueva York, Dubai y muy pronto Miami.

Efectivamente, el chef de tres y dos estrellas Michelín regresa pronto a Miami para inaugurar su restaurante Leña en el Brickell City Center, donde obras y licencias municipales llevan una faena contra reloj en el corazón de una ciudad que cuenta con la segunda mayor cantidad de restaurantes internacionales per cápita, solo superada por Nueva York.

“Sí, asusta un poco, pero abriremos un restaurante Leña, que es nuestro restaurante de brasas, básicamente enfocado en el mundo de la brasa: carnes, pescados, mariscos, verduras. Todo a la brasa, a nuestro estilo. Además de platos secundarios”, adelantó.

Eso, además de carnes, pescados, mariscos y verduras a la brasa, con una preparación impecable, destaca la Burger Bull, que es una hamburguesa que redefine el concepto de comida rápida gourmet.

“Es elaborada con carne de la más alta calidad y está acompañada de la famosa salsa de la casa Bull”, y, como muchos aseguran, “es una experiencia única”.

El menú de Brasas cuenta además con manzana rellena de foie, ajetes asados y aliñados con limón, así como el postre cinco estrellas Tarta di Rose, que denota un delicioso y crujiente hojaldre caramelizado y acompañado de dos bolas de helado de mantequilla tostada.