Frank Ray sube la temperatura con “Miami in Tennessee”

Producido por el nominado al Grammy Dave Pittenger y escrito por los compositores Chase McGill, Lindsay Rimes y Joybeth Taylor, el tema fusiona el ritmo del sur de la Florida con el alma vibrante del sur-estadounidense.

"Con letras visuales como You make it feel like Miami, Miami’s in Tennessee, Frank Ray transporta a los oyentes a un lugar donde La Pequeña Habana se encuentra con los honky tonks de Nashville, un mundo donde la música suena a todo volumen, las noches se alargan y la energía es eléctrica", destacó la producción en un comunicado.

“Miami In Tennessee es una fiesta total. Es todo lo que llevo al escenario envuelto en una sola canción. Es country con una dosis de mis raíces latinas, energía al máximo y el toque justo de sabor", agregó Frank Ray.

"Súbele el volumen, siente el ritmo y prepárate, ¡porque Miami llegó a Tennessee!", aseveró el intérprete estadounidense.

Sobre el cantante

Nacido y criado en Nuevo México y orgullosamente mexicano-americano, Frank Ray está redefiniendo el country a su manera.

De oficial de policía a estrella en ascenso, ha conquistado al público con su voz suave, su narrativa bilingüe y su presencia escénica. Bajo BBR Music Group/BMG Nashville, ha pisado el escenario del Grand Ole Opry y ha recibido elogios de medios como Rolling Stone, CMT y Good Morning America, que lo nombraron como uno de los artistas latinos del country que están expandiendo el género mientras honran sus raíces.

Miami in Tennessee se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.