El Funky no corre peligro de deportación, dice el artista según abogado

Sin embargo, el caso ya está en manos del equipo de abogados de la firma que lidera Miguel Inda Romero, conocido como el abogado sincero.

Según comentó el artista, el lunes 12 de mayo se interpondrá una moción en el tribunal para que se corrija el error por el cual recibió el documento indicando que sería deportado.

“Realmente fue un mal trabajo, un error, por supuesto, de aquí de migración; se me estaba haciendo una residencia por la ley de ajuste cubano cuando mi caso es de asilo político. Entonces, junto con otros errores que cometió Inmigración, por eso me negaron la residencia y automáticamente me envían una alerta de 30 días para abandonar el país. Pero realmente no estoy en una situación de deportación”, dijo El Funky a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Nunca había pasado por esa situación. Cuando leí ese papel, dije esta gente me está sacando, entonces hice esa publicación. Pero gracias a Dios ya el abogado va a empezar a hacer una moción, como una apelación, y todo está bien. No me pueden deportar antes de pasar ante un juez. Tenemos muchas cosas a favor”, añadió.

El intérprete de temas contestarios había recurrido a las redes sociales para dar a conocer la situación.

“Tengo 30 días para abandonar el país o seré deportado, les pido a todos los hermanos cubanos que conocen mi trayectoria anticomunista y a los congresistas de este país que más que nunca necesito hoy de su apoyo”, expuso el artista ganador del Latin Grammy en su perfil en Facebook.

Tras la publicación, personalidades de la cultura y la música se manifestaron.

La escritora cubana Zoé Valdés, conocida también por su postura anticastrista, emitió su opinión al respecto.

“Como ser humano, mujer y madre cubana, me parece nefasto que una persona que es perseguida política en Cuba tal como se ha demostrado con el Funky deba someterse a un arresto injusto para ser deportado también sin clemencia alguna, y además que sea conducido a una prisión para delincuentes o regresar al sitio en donde fue perseguido por temas políticos. No estoy para nada de acuerdo, como tampoco puedo estar de acuerdo con que una madre sea separada de su bebé y deportada, como ya sucedió. Es cierto que ella pudo elegir volver con el niño, al que dejó con su padre, pero puedo entender que como en aquella película La elección de Sofía, en este de caso de otro modo, una madre prefiera volver sola al infierno y dejar a su hijo a salvo”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS la novelista radicada en Francia.

“Mi mensaje para el Funky y para las personas, que teniendo sus características se hallen una situación tan compleja y peligrosa, es de absoluta solidaridad y apoyo, como es natural. Las autoridades debieran actuar con precaución y precisión”, añadió la autora.

Por su parte, la cantante Aymée Nuviola comentó:

"Como activista de la oposición al régimen cubano, tiene una posición cívica sumamente importante. Me parece que la comunidad cubana, todos, debemos apoyar y hacer lo posible para que esto no suceda. Que no lo deporten, no sería nada justo, no sería algo que realmente hablaría bien de la legislación estadounidense. Yo creo que hay que ahondar un poquito más en los motivos por los cuales se ha llegado a esta situación, pero espero que eso no suceda", dijo Nuviola.

Asimismo, el músico y activista cubano Raudel Collazo manifestó:

"Si bien los EEUU siempre ha sido muy generoso, sobre todo con las personas, en este caso los cubanos que salen huyendo de la dictadura, activistas políticos, opositores, disidentes, presos políticos, si ellos le han abierto la puerta en cualquier tipo de circunstancia, en cualquier tipo de tiempo, creo que estas medidas están entrando un poco en contradicción con ese espíritu de salvaguardar las libertades fundamentales de los que se escapan de las dictaduras", dijo Collazo.

El Funky es uno de los artistas que dan voz a la popular canción Patria y Vida, que se convirtió en un grito de libertad para los cubanos en la isla y en el exterior. El tema sirvió de impulso al pueblo cuando el 11 de julio 2021 salieron a las calles de la isla para reclamar un derecho inherente: vivir en democracia.

Desde ese entonces está encarcelado en Cuba, junto a tantos otros presos políticos, su amigo y colega en la música Maykel Castillo Pérez “El Osorbo”, quien también participó en la canción.

Por su ideología, su activismo a favor de la libertad de Cuba y su vínculo con El Osorbo y el movimiento opositor San Isidro, El Funky enfrentó persecución política en suelo cubano. Una realidad que podría repartirse si fuera deportado. Pero la pregunta sería si pudiera volver entrar a su país natal.

El artista arribó a EEUU en noviembre de 2021 para asistir a la ceremonia de entrega de los Latin Grammy. En ese entonces dijo a los medios que había sido escoltado por la Seguridad del Estado y que le dieron a entender que tal vez no podría regresar.

“Estoy en Miami sí, y la pregunta de algunos es '¿te dejaron salir?'. No, ¡la pregunta es si puedes volver a entrar! Pero ahora tengan claro que mi objetivo se llama Maykel Castillo Pérez (El Osorbo) mi hermano y voy a hacer lo posible y lo imposible para apoyar su libertad tanto como la de todos los presos injustamente”, escribió El Funky en Facebook en esa ocasión.

Después del éxito de Patria y Vida, el artista continuó apostando por canciones que instan a sus coterráneos a no desistir de la causa en común.

Coincidiendo con las manifestaciones que iniciaron el 17 de marzo del pasado año en Santiago de Cuba y luego se extendieron a otras zonas, lanzó el tema Paro nacional. Otra canción que dedica a los presos políticas es Warrior (Guerrero), en la que recuerda lo que vivió en la isla y no se olvida de sus compañeros de lucha, El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara.