Muere en trágico accidente Paulo FG, se pierde a uno de los referentes de la música popular cubana

Con une estilo que fusiona el rock, la balada, el jazz y el son, una mezcla de novedad e improvisación, su música representa la expresividad del cubano, reseña el sitio Ecured. Su música, además, evoca las raíces populares, creatividad y sonoridades actuales que lo hacen único

Su preparación musical inició a los 18 años en el Conservatorio de música Ignacio Cervantes, donde recibió clases de clarinete y llamó la atención de los maestros por su voz, motivo por el cual cambió su especialidad por el canto. Y lo hizo de la mano de Luis Carbonell.

Actuó en los cabarets del Hotel Nacional y del Capri, donde el director Adalberto Álvarez descubrió su talento y lo hizo parte de su orquesta, con la que recorrió varios escenarios.

Fue uno de los fundadores de la orquesta Dan Den, dirigida por Juan Carlos Alfonso, agrupación que en su primer año de lanzamiento conquistó premios y un lugar principal en las listas de popularidad en la isla. Popularizó junto a Alfonso El humo de la vida (Ceniza y colilla). Fue a partir de ese momento que se le conoció como Paulito FG.

En 1989, grabó su álbum debut con Opus 13, dirigida por Joaquín Betancourt. La mayoría de los temas de ese primer álbum son de su autoría, mostrando así su talento como compositor, reseñó Ecured.

Fue con esa agrupación rque ealizó sus primeras presentaciones internacionales, en el Festival de Invierno de Finlandia y luego en México.

Fundo Paulito FG y su élite, poco después de su regreso a Cuba. En 1993, grabó Tú no me calculas, el primer disco con su propia agrupación, que fue lanzado en la capital cubana y en Tokio. La producción fue un éxito musical en Cuba y en Japón gracias a la colaboración del productor Ryu Murakami con Sony. Luego firmó con la disquera Magic Music y se consolidó entre los artistas favoritos del público cubano.

Fue uno de los protagonistas del llamado "boom de la salsa" en la isla en la década de 1990, y durante más de tres décadas de carrera artística, llevó la música cubana a escenarios de una veintena de países, entre ellos Colombia, España, Francia, Italia, México y Estados Unidos.

Publicó 13 discos de salsa, boleros y timba, una evolución de la salsa con mayor complejidad rítmica, entre ellos "Tú no me calculas", "Sofocándote", "El bueno soy yo", "Ilusión", "Un poquito de to (todo) y "Abre que voy".

En 2022, grabó su más reciente producción musical, Sigue cantando Celina, un homenaje a la cantante de música campesina Celina González (1929-2015), bautizada la "reina de los campos de Cuba".

Nacido el 11 de enero de 1962 en La Habana, Paulo FG tuvo la influencia artística de su madre, Cary Gall, quien fuera poetiza, escritora y maestra de arte.

La noticia de la muerte de Paulo FG ha consternado al mundo de la música. Rosa Marquetti, musicógrafa, se manifestó ante la pérdida.

"Tendrá que pasar un tiempo para que el impacto de su muerte permita sedimentar ideas más profundas sobre lo que ha significado PAULO FERNÁNDEZ GALLO, PAULO FG, en la música bailable de los últimos 35-40 años. Hoy prefiero acercarme más como simple fan que mucho lo admiraba, y como alguien a quien le tocó trabajar en una de las dos casas discográficas que recogieron, con conciencia de causa, el fenómeno de la timba en los 90. Me tocó observar (¡y disfrutar!), desde una distancia conveniente, el encumbramiento de aquel muchachito alto, delgado, dress to kill (vestido para matar), y con una voz y una manera "atacadora" de sonear que se anclaban en la memoria donde resonaban los grandes, Cuní, Barroso, Embale, Benny, pero que traía la frescura de su generación y la guapería del barrio. Me encantaba Paulito. Era como el latin lover timbero. Desde mi silencio necesario, me fascinaba ver sus diálogos con Francis Cabezas Osuna, el dueño y fundador de la disquera Magic Music, que, justo es decirlo, siempre vio su extraordinario potencial y trabajó para difundirlo y proyectarlo internacionalmente. Me encantaba ver cómo Paulito defendía lo que, en música, quería hacer, cómo no quería perder ni un milímetro del control de su carrera, desde lo que era: un tipo seguro de su talento y de sus singulares caminos para “pegarse” siempre desde la música", expuso.

Asimismo, Marquetti destacó las habilidades y el talento del artista.

"Un líder sobre la tarima, capaz de enervar hasta el clímax a una multitud lo mismo en La Tropical que en La Piragua, de pegar cuanto coro imaginara, de sofocar a todo un país y ponerlo a cantar y a bailar a su antojo. Un improvisador tremendo, un cantante versátil, excelente lo mismo en la timba que en los boleros (donde a veces, con aquella guapería suya de los inicios sonaba a un Rolando Laserie postmoderno); un artista extraordinariamente carismático, con unos recursos expresivos con los que conectaba de inmediato con el público. Son muchos los recuerdos: aquel duelo de soneros improvisando en el programa Mi Salsa, su aparatosa y “especuladora” llegada al backstage en el primer concierto del Team Cuba que cerró parte del Prado habanero; con Manolín El Médico de la Salsa, en su legendario y prolongado duelo de imagen, canciones, inspiraciones, puyas y provocaciones como uno de los muchísimos antecedentes de las tiraderas de hoy, lances cuerpo a cuerpo que nunca supe si fueron reales o inventados, pero que sin duda, por ser como somos, se sumaron como un elemento más a la adoración popular en esa etapa donde El Sofocador de La Habana fue uno sus reyes. Sé que se dice siempre que alguien muere, aunque a veces no sea cierto, pero a todo eso Paulo sumaba ser una muy buena persona. Ya me aprestaba a ver un show suyo, después de tanto tiempo, cuando se presentara, como ya se anunciaba, en Madrid el 26 de abril. No será. Solo quedará su música y la memoria de los tiempos en que fuimos felices junto a él. Descansa en paz, en son, timba y música, querido Paulo"

FUENTE: Con información de agencias