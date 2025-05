Fiscalía de Miami-Dade pospone juicio contra presunto asesino de El Taiger

La Fiscalía de Miami-Dade solicitó y obtuvo el jueves una extensión de 60 días bajo el argumento de que aún no está preparada para comenzar el proceso y continúa el intercambio de información probatoria.

JUSTICIA Fiscalía de Miami-Dade anuncia que no pedirá pena de muerte para acusado por crimen de El Taiger

La nueva fecha tentativa para el juicio se fijó para el 7 de julio, sujeta a posibles cambios.

Este aplazamiento generó preocupación entre los allegados al artista. Teresa Padrón, exmánager de El Taiger y una voz activa en la búsqueda de justicia, expresó su inquietud.

"Yo no los veo a ellos ni preparados ni preparándose y eso me preocupa bastante", afirmó.

Padrón habló en una transmisión en vivo por Instagram sobre la posibilidad de que la Fiscalía busque un acuerdo con la defensa de Valdez-Galloso para descartar la cadena perpetua, aunque aclaró que se trata de suposiciones personales.

Retrasos y cambios

No es la primera vez que este caso sufre dilaciones. En diciembre, una audiencia fue pospuesta hasta el 29 de enero debido al receso del gran jurado por la temporada invernal, lo que ya en su momento provocó la frustración de Padrón.

"No era lo que esperábamos; se está haciendo muy largo este proceso, pero sabemos que será por la justicia de José y por su familia", comentó entonces.

Aun así, el caso ha experimentado una evolución significativa desde el suceso ocurrido en octubre, cuando El Taiger fue víctima de un disparo en la cabeza.

Inicialmente, Valdez-Galloso enfrentaba cargos por asesinato en segundo grado. Sin embargo, en enero, un gran jurado elevó la acusación a asesinato en primer grado, una decisión celebrada por Padrón, quien había encabezado una petición en redes sociales para este fin.

Posteriormente, el 14 de febrero se anunció que el juicio comenzaría el 31 de marzo. No obstante, en marzo, la Fiscalía de Miami-Dade tomó una decisión controvertida al anunciar que no solicitaría la pena de muerte para Valdez-Galloso, optando en su lugar por pedir cadena perpetua en caso de ser hallado culpable.

Esta medida no fue bien recibida por los familiares de El Taiger, quienes manifestaron su intención de apelar para que la Fiscalía reconsiderara y pidiera la pena capital.

Nuevas revelaciones y cuestionamientos

En la audiencia de este jueves, Padrón también arrojó luz sobre los testigos del caso y mencionó la existencia de cuatro personas: tres mujeres y un hombre.

Uno de los puntos más sorprendentes es la aparente colaboración de la esposa de Damián Valdez con la defensa del acusado, según Padrón, y no con la Fiscalía como se suponía.

Padrón cuestionó públicamente: "Si ella no está trabajando para la parte de la Fiscalía y está trabajando para la parte de la defensa en favor a Damián, ¿por qué no hablan claro, por qué no sueltan esa información?".

También criticó la divulgación de "videos comprometedores y delicados sobre el caso" por parte de la Fiscalía días antes de las audiencias, mientras supuestamente se protege la identidad de la esposa del acusado.

Crimen y antecedentes del acusado

Según los informes policiales, El Taiger llegó a la residencia de Valdez-Galloso en Hialeah la madrugada del 3 de octubre, alrededor de las 5:24 a.m.

En circunstancias aún bajo investigación, el sospechoso le habría disparado en la cabeza durante una discusión en la puerta de su casa.

Posteriormente, en un aparente intento de encubrir el crimen, Valdez-Galloso habría trasladado al reguetonero en una camioneta SUV Mercedes Benz y limpiado la escena antes de huir.

El vehículo, con El Taiger gravemente herido en su interior, fue hallado más tarde cerca del Hospital Jackson Memorial. A pesar de los esfuerzos médicos, el artista falleció el 10 de octubre.

Damián Valdez-Galloso, de 49 años al momento del crimen, posee un historial delictivo que incluye seis condenas entre 2007 y 2018 por delitos sexuales y violaciones al registro obligatorio como delincuente sexual. Fue detenido en Nueva York el 29 de octubre y extraditado a Florida. Se declaró no culpable.

Con esta nueva extensión, la comunidad y los seguidores del fallecido artista permanecen a la expectativa. De ser declarado culpable de asesinato en primer grado, Valdez-Galloso enfrentaría una condena obligatoria de cadena perpetua.