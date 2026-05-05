En imágenes: Celebridades deslumbran en su paso por la Met Gala 2026

Celebrada el lunes 4 de mayo, la alfombra roja de la Met Gala 2026 se convirtió en un despliegue de arte y vanguardia. Entre sedas y diseños audaces, las celebridades más influyentes del mundo desfilaron por las escalinatas del Museo Metropolitano, celebrando la noche más importante de la moda. La actriz Blake Lively, Beyoncé, Katy Perry, Rihanna, o Bad Bunny, estuvieron entre los protagonistas. DIARIO LAS AMÉRICAS presenta las imágenes destacadas de la noche