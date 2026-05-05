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En imágenes: Celebridades deslumbran en su paso por la Met Gala 2026

Celebrada el lunes 4 de mayo, la alfombra roja de la Met Gala 2026 se convirtió en un despliegue de arte y vanguardia. Entre sedas y diseños audaces, las celebridades más influyentes del mundo desfilaron por las escalinatas del Museo Metropolitano, celebrando la noche más importante de la moda. La actriz Blake Lively, Beyoncé, Katy Perry, Rihanna, o Bad Bunny, estuvieron entre los protagonistas. DIARIO LAS AMÉRICAS presenta las imágenes destacadas de la noche

La actriz Blake Lively llega a la Gala Met 2026 que celebra el Arte del Vestuario en el Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York, el 4 de mayo de 2026. Foto 1/9

La actriz Blake Lively llega a la Gala Met 2026 que celebra el "Arte del Vestuario" en el Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York, el 4 de mayo de 2026.

 Por AFP / Angela Weiss
El cantante puertorriqueño Bad Bunny llega a la Gala Met 2026, que celebra el Arte del Vestuario, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 4 de mayo de 2026. Foto 2/9

El cantante puertorriqueño Bad Bunny llega a la Gala Met 2026, que celebra el "Arte del Vestuario", en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 4 de mayo de 2026.

 Por AFP / Angela Weiss
La cantante y actriz barbadense Rihanna llega a la Gala Met 2026, que celebra el Arte del Vestuario, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 4 de mayo de 2026. Foto 3/9

La cantante y actriz barbadense Rihanna llega a la Gala Met 2026, que celebra el "Arte del Vestuario", en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 4 de mayo de 2026.

 Por AFP / Angela Weiss
Russell Wilson y la cantante estadounidense Ciara llegan a la Gala Met 2026, que celebra el Arte del Vestuario, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 4 de mayo de 2026. Foto 4/9

Russell Wilson y la cantante estadounidense Ciara llegan a la Gala Met 2026, que celebra el "Arte del Vestuario", en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 4 de mayo de 2026.

 Por AFP / Angela Weiss
La cantante estadounidense Beyoncé llega a la Gala del Met de 2026, que celebra el Arte del Vestuario, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 4 de mayo de 2026. Foto 5/9

La cantante estadounidense Beyoncé llega a la Gala del Met de 2026, que celebra el "Arte del Vestuario", en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 4 de mayo de 2026.

 Por AFP / Angela Weiss
El actor estadounidense Connor Storrie llega a la Gala Met 2026, que celebra el Arte del Vestuario, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 4 de mayo de 2026. Foto 6/9

El actor estadounidense Connor Storrie llega a la Gala Met 2026, que celebra el "Arte del Vestuario", en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 4 de mayo de 2026.

 Por AFP / Angela Weiss
La cantante y compositora estadounidense Katy Perry llega a la Gala Met 2026, que celebra el Arte del Vestuario, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 4 de mayo de 2026. Foto 7/9

La cantante y compositora estadounidense Katy Perry llega a la Gala Met 2026, que celebra el "Arte del Vestuario", en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 4 de mayo de 2026.

 Por AFP / Angela Weiss
El actor estadounidense Hudson Williams llega a la Gala del Met de 2026, que celebra el Arte del Vestuario, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 4 de mayo de 2026. Foto 8/9

El actor estadounidense Hudson Williams llega a la Gala del Met de 2026, que celebra el "Arte del Vestuario", en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 4 de mayo de 2026.

 Por AFP / Angela Weiss
La modelo alemana Heidi Klum llega a la Gala Met 2026, que celebra el Arte del Vestuario, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 4 de mayo de 2026. Foto 9/9

La modelo alemana Heidi Klum llega a la Gala Met 2026, que celebra el "Arte del Vestuario", en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 4 de mayo de 2026.

 Por AFP / Angela Weiss

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