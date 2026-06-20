Visión de Musk con SpaceX estremece mercados y hace historia

Ejecutivos y empleados de SpaceX celebran la salida a Bolsa de una de las empresas mayores del mundo.

SpaceX es ahora una de las principales empresas de Wall Street y Elon Musk es el primer billonario (trillonario) del mundo, gracias al lanzamiento de la mayor oferta pública inicial en la historia de la Bolsa de Nueva York.

El viernes 12 de junio, día de la salida récord, el valor de las acciones de la compañía aeroespacial cerró en 160,95 dólares, un 19,22% por encima del precio fijado inicialmente por la empresa, pero durante la jornada se disparó más de un 20% hasta los 166 dólares.

La oferta pública inicial creó miles de nuevos millonarios y varios multimillonarios, incluyendo empleados, exempleados y una larga lista de inversores.

SpaceX recaudó nada menos que 75.000 millones de dólares en su primera sesión en Nueva York, el triple del récord ostentado desde 2019 por la petrolera saudita Aramco con 29.400 millones de dólares. Y superó el umbral de los 2 billones de dólares de capitalización bursátil, situándola en ese momento entre las ocho mayores del mercado.

Pero el martes 16 de junio, el gigante estadounidense de la industria aeroespacial SpaceX se convirtió en la quinta empresa del mundo en capitalización bursátil, al superar a Amazon y acercarse a Microsoft sólo días después de su histórica salida a Bolsa.

La acción de SpaceX registró una subida del 8,48%, hasta los 208,83 dólares, lo que situaba su valor de mercado por encima de los 2,7 billones de dólares.

La capitalización bursátil de Amazon asciende a unos 2,65 billones de dólares.

En estos momentos, aparece entre las 7 mayores empresas del planeta.

La compañía, cofundada por Musk en 2002, cotiza bajo el símbolo bursátil SPCX y dará inicio a una serie de importantes salidas a bolsa de empresas de Inteligencia Artificial en los próximos meses.

"En el mercado hay alivio al confirmar que todo haya salido tan bien", estimó Patrick O’Hare, para quien esto es alentador en el sector de la Inteligencia Artificial.

Acontecimiento histórico

"Es, sin dudas, una historia que se inscribe a largo plazo", subraya John Belton, de Gabelli Funds. "Numerosas oportunidades prometedoras esperan a la empresa".

"SpaceX quiere poder llevarlos a la Luna, llevarlos a Marte y, en última instancia, más allá", declaró Musk durante un evento de lanzamiento en Starbase (Texas), rodeado de su equipo.

"Confío en que, con el increíble equipo que tenemos en SpaceX, lo lograremos", añadió.

Un centenar de personas se congregó frente a la sede del Nasdaq en Nueva York y las pantallas de Time Square. SpaceX conmemoró la ocasión con un letrero de neón en que rezaba: "Construyendo la infraestructura hacia el futuro".

Musk "se fija objetivos en el futuro inmediato y eso ha generado mucho entusiasmo entre la gente", comentó Sarin Sio, de la firma financiera Dovetail, tras haber acudido a la sede del Nasdaq.

Esta es la mayor apuesta financiera de Musk hasta la fecha, ya que su empresa xAI y la red social X (antes Twitter) también se incluyeron en la oferta pública, después de que el multimillonario las integrara en la compañía a principios de este año.

Venta de millones de acciones

Antes de la salida al mercado bursátil, SpaceX estaba valorada en 1,75 billones de dólares (trillions), entre las diez mayores compañías del mundo.

SpaceX estaba tan segura de sí misma que reservó una parte importante de las nuevas acciones a inversores particulares, dispuestos a absorber hasta 100.000 millones de dólares en títulos, según Bloomberg.

Muchos de ellos comparten la visión de Elon Musk, la de un conglomerado multifacético que abarca cohetes, inteligencia artificial, semiconductores, Internet por satélite y redes sociales.

"La salida a bolsa de SpaceX es, en nuestra opinión, un hito importante para el sector tecnológico en general, en un momento en que la revolución de la IA da un nuevo paso", escribieron analistas de Wedbush Securities.

La empresa puso a la venta más de 555 millones de acciones a un precio de 135 dólares cada una. Esta sola acción la ubicó en el grupo vanguardia de Wall Street, con un valor de 1,8 billones de dólares.

El crecimiento del grupo se desaceleró el año pasado cuando perdió casi 5.000 millones de dólares en 2025, debido en parte a fuertes inversiones en IA. Pero al final, esa pérdida se ha convertido en decenas de miles de millones de dólares de ganancias en nuevos contratos con el gobierno federal y en especial con el Pentágono.

El experto en operaciones bursátiles Jay Ritter comentó: "no hay manera de justificar una valoración semejante. (...) Pero el mercado no haría eso si no creyera en las proyecciones optimistas" de SpaceX.

El futuro

Lo que vendió Elon Musk a los inversionistas, mucho más que las actividades que ya generan ingresos, como el lanzador Falcon o la red de internet Starlink, es un potencial incalculable, como el de los centros de datos en el espacio.

Ninguna otra empresa de este tamaño habla de colonizar la Luna o Marte, como se atreve a hacerlo SpaceX avalada por sus avances.

Gurú de las salidas a Bolsa, Jay Ritter no recuerda una expectativa similar, salvo con Facebook, pero tampoco como ahora.

El recibimiento apoteósico en Wall Street ese día de salida a Bolsa impulsó la fortuna de Musk más allá del umbral simbólico del billón de dólares, algo nunca visto.

No obstante, los críticos de la izquierda siempre aparecen.

La senadora socialista demócrata, y acérrima enemiga de Trump, Elizabeth Warren, instó a la SEC -el regulador bursátil estadounidense-, a suspender la salida de SpaceX en Wall Street porque ella consideraba que los inversores podrían ser engañados.

Por su parte, el grupo progresista y globalista Stop Funding Billionaires (Alto a la financiación de los multimillonarios) organizó una concentración para denunciar esta recaudación de fondos que, sostiene, dará "más dólares al autoritarismo", al referirse al apoyo financiero de Musk al presidente Donald J. Trump. Y así otros congresistas que se unen como misión.

Sin embargo, ni los escépticos ni los críticos de Musk pudieron empañar el gran triunfo del 12 de junio.

El rol en la seguridad nacional

Musk dejó de ser el cerebro mimado por la izquierda globalista y progresista cuando cambió su tendencia política hacia el conservadurismo y su apoyo directo a Trump.

A partir de este momento, Musk se convirtió en el peor puñal para la agenda radical del Partido Demócrata en EEUU y para el izquierdismo socialista en Europa y Asia.

Ahora, para los medios de prensa, congresistas y actividas de la izquierda, el exitoso empresario es un “controversial y polémico” personaje. Para la derecha, es el ídolo y genio de la tecnología que se transformó en defensor de la verdad, los derechos conservadores, el capitalismo occidental y las libertades.

Su respaldo explícito al presidente Trump le ha generado un sinnúmero de calificativos de descrédito por parte de los nuevos demócratas en EEUU.

Pero por encima de la batalla ideológica que libra hoy Musk junto al presidente Trump contra el globalismo desenfrenado, la corrupción y el cáncer de la burocracia en el gobierno federal, el Wokismo y el llamado “socialismo cultural del siglo XXI”, el verdadero valor trascendental de la diversificación de SpaceX -como un conglomerado- radica en su rol actual dentro de la modernización de la seguridad nacional de EEUU y su poderío militar.

El desarrollo de las comunicaciones satelitales de SpaceX en el dominio global, las inversiones en los chips de última generación y las demás invenciones en Inteligencia Artificial es sin dudas el camino que decide el presente y el futuro de la consolidación de EEUU en su papel hegemónico en la economía, las ciencias, la industria armamentista y la tecnología.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP, EFE, Blomberg News, The Wall Street Journal