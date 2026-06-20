Creatividad y aprendizaje diario, claves del crecimiento, según Michael Fux

En el emprendimiento en el que se fabrican diseños exclusivos para cocinas, espacios interiores, closets y otras áreas, en residencias privadas y comerciales.

Trabajadores de la planta durante la jornada laboral.

Para Fux y Ángela Suárez la innovación, el diseño y la precisión forman parte de la visión que impulsa el crecimiento de la compañía, según sus líderes.

Directivos y parte del equipo de Countertop Queen en las instalaciones de la compañía en Miami.

MIAMI. - Manufactura especializada, diseño arquitectónico y creación de productos personalizados para espacios residenciales y comerciales es el foco de la más reciente apuesta empresarial de Michael Fux, que, a sus 83 años, sigue buscando oportunidades de crecimiento.

El empresario, que emigró de Cuba siendo un adolescente y construyó una trayectoria en Estados Unidos en el mundo de los negocios, continúa explorando industrias, incorporando tecnología y desarrollando proyectos que le permitan mantenerse siempre con un paso adelante, según compartió en exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS.

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Así describe su nuevo emprendimiento en el que se fabrican diseños exclusivos para cocinas, espacios interiores, closets y otras áreas, en residencias privadas y comerciales.

“Yo vi a alguien que estaba haciéndolo y dije: ¿por qué no hacerlo nosotros? ¿Por qué no hacerlo directo, hacer una fábrica y construir todas las cosas?”.

Michael Fux, fundador y propietario de Countertop Queen. IVÁN PEDRAZA - DLA

Aquella inquietud terminó convirtiéndose en una inversión en maquinaria, procesos productivos y capacidades de fabricación.

“Empecé a comprar máquinas y es como comprar autos. Cuando uno empieza a conocerlas, las quiere todas”, comenta entre risas. “Y ahora somos una fábrica seria, que puede hacer mucho volumen”.

Aprender desde cero

Aunque acumulaba décadas de experiencia corporativa, reconoce que ingresar en este sector representó un desafío completamente diferente.

“Todos los días aprendo, yo sabía de negocios, pero de éste, no sabía nada. Usted me habla de almohadas y colchones, y yo sé más que nadie, porque lo empecé, yo fui al que empezó ese negocio de espuma en los Estados Unidos hace cuarenta y cinco años. Todos los días es como ir a la escuela”.

Esa disposición a seguir aprendiendo es una de las características que más se repite a lo largo de la conversación.

Lejos de presentarse como el experto absoluto, insiste en destacar el papel de quienes lideran la operación diaria.

“Las mujeres que están aquí son las que corren el negocio y venden. Ellas son la clave”, asegura.

Trabajadores de la planta durante la jornada laboral. IVÁN PEDRAZA - DLA

Entre enormes planchas de piedra, paneles de madera, centros de mecanizado automatizados y equipos capaces de ejecutar diseños tridimensionales, la actividad se mantiene constante. Cada estación de trabajo refleja una combinación de manufactura, creatividad y tecnología orientada a transformar ideas en productos terminados.

Una visión compartida

Dentro de esa estructura ocupa un lugar fundamental la venezolana Ángela Suárez, propietaria de Countertop Queen y una de las responsables del crecimiento de la compañía. Con cerca de dos décadas de experiencia en el sector, ha desarrollado su carrera en una industria donde la presencia femenina continúa siendo minoritaria. La empresaria reconoce que en numerosas ocasiones ha sido la única mujer en espacios dominados por hombres, una realidad que convirtió en un incentivo para abrirse camino y consolidar su liderazgo.

Para Fux y Ángela Suárez la innovación, el diseño y la precisión forman parte de la visión que impulsa el crecimiento de la compañía, según sus líderes. IVÁN PEDRAZA - DLA

Con cerca de dos décadas de experiencia en la fabricación de cocinas, encimeras, carpintería arquitectónica y proyectos personalizados, Suárez destaca que el objetivo siempre ha sido ofrecer soluciones capaces de combinar diseño, funcionalidad y precisión.

“Nuestro trabajo no consiste solamente en fabricar una cocina o una superficie”, explica. “Lo que imagina el cliente, nosotros buscamos la manera de convertirlo en realidad”.

La ejecutiva señala que la empresa ha apostado por la incorporación de tecnología CNC de última generación para grabar, esculpir y desarrollar diseños personalizados en distintos materiales.

“Fabricamos todo lo relacionado con cocinas, countertops, carpintería y diseños exclusivos”, afirma. “Hemos llevado la compañía a un nivel en el que podemos desarrollar proyectos completamente personalizados utilizando maquinaria de última generación”.

La operación trabaja con cuarzo, quartzite, granito, mármol, MDF, plywood, maderas naturales y otros componentes utilizados tanto en viviendas como en proyectos comerciales.

Según Suárez, una de las principales fortalezas radica en la capacidad de trasladar conceptos arquitectónicos tridimensionales a superficies de madera y piedra.

“El cliente puede imaginar prácticamente cualquier diseño y nosotros encontramos la manera de desarrollarlo”, señala.

En el emprendimiento en el que se fabrican diseños exclusivos para cocinas, espacios interiores, closets y otras áreas, en residencias privadas y comerciales. IVÁN PEDRAZA - DLA

Innovar para diferenciarse

Para Fux, la innovación no es una opción, sino una necesidad.

A su juicio, uno de los mayores riesgos para cualquier fabricante consiste en ofrecer exactamente lo mismo que sus competidores.

“Si eres igual que todo el mundo, todo se convierte en precio”, sostiene. “Pero cuando creas algo que los otros no están haciendo, eso te ayuda a crecer sin competir por precio”.

Esa filosofía ha impulsado el desarrollo de nuevas líneas de productos destinadas a transformar espacios interiores mediante soluciones que combinan diseño y manufactura especializada.

Entre ellas destacan paneles decorativos elaborados íntegramente en madera, concebidos para transformar espacios en residencias, comercios y oficinas.

“La gente te paga por la innovación”, afirma.

La estrategia, explica, consiste en anticiparse a las tendencias y pensar como el consumidor.

“Trato de ponerme en la posición del público y pensar qué le gustaría tener, aunque todavía no sepa que existe”, comenta. “Cuando lo vea, quiero que diga: ¿dónde estuvo esto toda mi vida?”.

El impulso de Miami

La expansión inmobiliaria del sur de Florida también ha contribuido a generar nuevas oportunidades para el sector.

La construcción de grandes edificios residenciales, hogares unifamiliares y desarrollos comerciales mantiene una demanda constante de cocinas, baños, closets, paneles decorativos y soluciones a medida.

“Hay muchas oportunidades porque se están construyendo muchos edificios y muchas casas”, señala Fux. “Eso nos obliga a seguir invirtiendo en maquinaria para poder hacer cosas que no todo el mundo puede hacer”.

Directivos y parte del equipo de Countertop Queen en las instalaciones de la compañía en Miami. IVÁN PEDRAZA - DLA

Parte de esa inversión se ha dirigido a equipos capaces de ejecutar diseños complejos en piedra natural, una especialidad que la entidad considera uno de sus principales factores diferenciadores.

Ángela subraya que la empresa ha sido pionera en Florida en la incorporación de diseños arquitectónicos tridimensionales aplicados a superficies pétreas, ampliando las posibilidades creativas para arquitectos, diseñadores y constructores.

Más allá de los negocios

Cuando se le pregunta dónde imagina la empresa dentro de diez años, Fux sonríe.

“Tendré 93 años”, responde.

Aun así, se muestra convencido de que el futuro será prometedor.

“Veo esta empresa con mucho éxito”.

Sin embargo, al hablar de legado, evita referirse a cifras o metas comerciales. Prefiere hablar de las personas.

“Si alguien se va a recordar de mí, quiero que sea por lo que hago por otros”.

Es una reflexión que también aparece cuando observa el trabajo diario dentro de la planta.

“Podemos hacer cosas bellísimas para los clientes”, afirma al describir aquello que más orgullo le genera. “Cuando un cliente está contento con lo que ve, eso nos da energía para continuar”.

Sin embargo, Angie cómo le llaman los empleados, católica devota, refiere que la fe en Dios y en la Virgen María ha acompañado cada etapa del proyecto desde sus orígenes hasta la actualidad. Afirma que esa profunda convicción y el respaldo espiritual que encuentra en sus creencias han sido una fuente constante de fortaleza durante los momentos de desafío y crecimiento, además de servir como guía para la visión de futuro.

Antes de concluir preguntamos a Fux, si tuviera que definir la compañía con una sola palabra, ¿cuál elegiría?. Después de un breve silencio, responde, “creatividad”. Una palabra que encierra la filosofía de vida de este empresario.