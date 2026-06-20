Juez español envía a juicio a esposa de Pedro Sánchez por corrupción y le retira el pasaporte

MADRID.- Un tribunal español ordenó que la esposa del jefe del gobierno Pedro Sánchez, Begoña Gómez, sea juzgada por corrupción y le prohibió salir del país, según un auto judicial publicado este sábado.

El juez encargado del caso, Juan Carlos Peinado, ordenó a Gómez que entregue su pasaporte y se presente ante las autoridades dos veces al mes hasta que se dicte veredicto en el caso, según la resolución divulgada.

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El tribunal señala que se informará "a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares" para evitar que Gómez incumpla con esa resolución. El auto judicial no fija una fecha para la celebración del juicio.

El caso de Begoña Gómez gira en torno a la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid que codirigió ella y sobre el supuesto uso de recursos públicos y contactos personales para promover intereses privados.

La decisión ahonda en el abanico de escándalos judiciales en la familia de Pedro Sánchez y el entorno del mandatario de izquierdas, que amenazan la supervivencia de su precario gobierno en minoría.

En el último mes se sumó la investigación por presunto tráfico de influencias de su antecesor socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, una figura emblemática de la izquierda en España y muy afín a Sánchez.

En abril, el juez había acusado formalmente a la esposa de Sánchez por malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida de fondos.

"La cátedra sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la persona investigada", escribió el juez en esa resolución.

El Partido Socialista (PSOE) reaccionó rápidamente en la red social X, donde defendió la inocencia de Gómez con la etiqueta #YoConBegoña.

"Begoña Gómez es inocente. Lleva dos años siendo perseguida judicial y políticamente. Lo de hoy es un paso más, un escándalo democrático que no se sostiene. No pararán", publicó la formación.

Investigación por corrupción

La investigación a Begoña Gómez comenzó en abril de 2024 a raíz de una denuncia de un grupo anticorrupción con vínculos con la extrema derecha.

Tras conocerse el caso, Pedro Sánchez suspendió sus obligaciones públicas durante unos días para reflexionar si se mantenía o no en el cargo. Tanto él como Gómez, de 55 años, rechazan las acusaciones y niegan cualquier irregularidad.

El jefe del gobierno socialista enmarca el caso en una campaña de la derecha para socavar su gobierno en minoría, que se sustenta en precarios acuerdos en un Parlamento muy fragmentado. Los partidos de la oposición de derecha pidieron su dimisión y la convocatoria adelantada de elecciones, previstas en principio para el próximo año.

Sánchez, que tituló su biografía como "Manual de resistencia", descarta dimitir y se muestra convencido de poder agotar su mandato.

Sin embargo, la situación es delicada para el socialista, que alcanzó el poder en 2018 tras una moción de censura presentada contra su predecesor, el conservador Mariano Rajoy, precisamente a raíz de los casos de corrupción en su partido.

La presión aumentó tras el escándalo de Rodríguez Zapatero, jefe del gobierno entre 2004 y 2011, investigado por tráfico de influencias relacionado con el presunto cobro de comisiones por el rescate de la pequeña aerolínea Plus Ultra en 2021. El exdirigente negó también las acusaciones y Sánchez ratificó su "confianza" en la inocencia de su mentor.

Además de su esposa, el hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, fue juzgado en las últimas semanas por un presunto trato de favor para obtener un cargo público. Y en abril, quien fuera mano derecha de Sánchez y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, fue juzgado por presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos.

FUENTE: Con información de AFP