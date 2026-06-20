Arrestan a hombre acusado de secuestrar y agredir a una mujer en Miami Springs

MIAMI SPRINGS.- Un hombre de 31 años fue arrestado en Miami Springs luego de ser acusado de agredir y secuestrar a una mujer en un hecho ocurrido la mañana del jueves y captado por cámaras de vigilancia, informaron las autoridades.

De acuerdo con la Policía de Miami Springs, el caso salió a la luz después de que la afectada lograra escapar y los agentes fueran alertados mediante una llamada de emergencia activada desde un teléfono celular.

TIROTEO Autoridades investigan disparo que dejó una persona herida en Walmart de Miami-Dade

SUCESOS Un hombre bajo custodia tras hallazgo de dos personas sin vida en finca de Redland

Las imágenes de seguridad muestran a una mujer descendiendo de un vehículo cuando un individuo salió del mismo automóvil y comenzó a atacarla.

Según los investigadores, el sujeto obligó a la mujer a regresar al interior del automóvil antes de conducir hasta un hotel cercano.

Posteriormente, la afectada consiguió huir del lugar y buscar ayuda.

La intervención policial se produjo luego de que se activara accidentalmente una llamada al sistema de emergencias, lo que permitió a los uniformados responder e iniciar las pesquisas.

Cinco horas después de lo ocurrido, los detectives localizaron y arrestaron a Christian López, de 31 años.

La agencia indicó que el detenido se encontraba en libertad bajo fianza por un delito grave al momento de su captura.

Ahora enfrenta varios cargos, entre ellos secuestro y agresión.

Las autoridades no han informado si existían antecedentes de violencia entre ambas personas ni han revelado detalles adicionales sobre las circunstancias que precedieron a los hechos que derivaron en la detención del acusado.

El caso permanece abierto mientras los detectives continúan reuniendo evidencia.