sábado 20  de  junio 2026
SUCESOS

Un hombre bajo custodia tras hallazgo de dos personas sin vida en finca de Redland

Detectives de Homicidios intentan determinar las circunstancias que rodean la muerte de un hombre y una mujer encontrados en una propiedad del sur de Miami-Dade

Imagen de referencia del carro de patrullas de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

Imagen de referencia del carro de patrullas de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

OFICINA DEL SHERIFF DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Un hombre permanece bajo custodia de las autoridades luego de que dos personas fueran encontradas sin vida la mañana de este viernes en una finca ubicada en el área de Redland, en el sur de Miami-Dade.

De acuerdo con información preliminar divulgada por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), los uniformados acudieron alrededor de las 8:30 a.m. a la cuadra 26000 y la 209th Place del suroeste tras recibir reportes relacionados con una situación en la propiedad.

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Al llegar al lugar, localizaron a un hombre y una mujer sin signos vitales dentro del terreno.

Equipos de Miami-Dade Fire Rescue (MDFR) también respondieron a la escena y confirmaron la muerte de ambas personas.

Las autoridades informaron que un individuo fue puesto bajo custodia mientras continúan las pesquisas. Hasta el momento, no se han anunciado cargos ni se ha precisado qué relación tendría con los fallecidos, de quienes no se han divulgado las identidades.

La presencia de patrullas, vehículos especializados y personal investigador se extendió durante varias horas en la zona rural, donde los detectives trabajaban en la recopilación de evidencias y el procesamiento de la escena.

Uno de los aspectos que ahora intenta esclarecer el caso es el vínculo existente entre las víctimas y el hombre bajo custodia.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Homicidios de MDSO, que busca determinar qué ocurrió dentro de la finca y establecer las circunstancias que rodearon ambas muertes.

La Oficina del Sheriff solicitó a cualquier persona con información relacionada con el caso comunicarse con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al 305-471-8477.

Los detalles divulgados hasta el momento son preliminares y podrían modificarse a medida que avance el proceso investigativo.

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