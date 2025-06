William Levy rompe el silencio sobre arresto en Florida

"No fue nada grave como se ha especulado", inició el intérprete.

"Estábamos tomando un trago un amigo y yo, y a la hora de pagar la cuenta, con todo su derecho, la chequeó. Pensó que algo estaba mal y había una persona en la barra con la que empezó a discutir por la cuenta. Yo me meto por medio porque lo mejor es evitar que la situación escale. En el medio de todo eso llegó la policía, y nos dejaron ir. No pasa nada porque estábamos a punto de irnos, pero la forma en la que nos lo dijeron estaba fuera de lugar. Yo dije, así tampoco, vamos a hablar porque somos hombres, somos padres, no hace falta llegar a ese pinto. En ese punto me llevaron porque quisieron. Dijeron que estaba haciendo un traspaso, pero estaba fuera del restaurante en ese momento. Me llevaron simplemente, pero no pasa nada, es una experiencia más en la vida", recordó.

El intérprete ha optado por el humor ante la situación, señalando que ahora es parte del club de artistas que tienen problemas policiales. Y es que este no es el primer altercado que Levy protagoniza y en el que intercede la policía. Previo a la separación de Elizabeth Gutiérrez, la policía estuvo presente en varios conflictos domésticos que se suscitaron en su hogar.

Asimismo, señaló que durante su estancia en prisión, Levy considera que hizo amistades y vivió una experiencia de película cuando, en el desayuno, un hombre le ofreció dos galletas a cambio del sándwich que él tenía. "Le regalé el sándwich, yo no tenía hambre".

Paternidad

A su salida, Levy solo estaba concentrado en llegar a tiempo a un partido de su hijo Christopher. "Los de seguridad hicieron todo lo posible para que me dejaran ir rápido. Era el primer juego de las eliminatorias y quería estar presente".

Igualmente, explicó que le pidió a su madre que le llevara un cambio de ropa porque a su juicio: "Tenía peste a cárcel". Ya en el partido, se despertó su apetito, por lo que comió 15 hot dogs.

En este sentido, enfatizó que en toda su paternidad ha priorizado el tiempo con sus hijos, y la separación de la modelo y actriz no será una diferencia en la dinámica.

"No quiero arrepentirme de no pasar el tiempo necesario con ellos y creo que lo importante es que un padre esté presente", dijo, al tiempo que explicó que desde hace cinco años dedica de enero a junio el tiempo a sus vástagos, mientras que de julio a diciembre está comprometido con proyectos debido a que la mayoría son fuera de Miami, donde reside.

Actualmente, William Levy se encuentra en España promocionando el estreno de la comedia Bajo el volcán, la cual protagoniza con Maggie Civantos.