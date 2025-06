Shakira lanza línea para cuidado del cabello rizado

MÚSICA Hijos de Shakira debutan en la música con el sencillo "The One"

En una entrevista que la intérprete concedió a Women's Wear Daily, confesó que por años ha sido testigo de lo difícil que es el cuidado del cabello rizado, pues no todos los estilistas están familiarizados con los requerimientos que este necesita.

"Soy de esas mujeres que han salido muchas veces llorando de la peluquería. Ha sido una aventura encontrar los productos adecuados para mi cabello, porque tiene necesidades muy complejas (...) Mi pelo ha sido parte de mi identidad durante mucho tiempo. Toda mi vida lo he sentido así, y he tenido una relación de amor-odio con él. Lo amo porque lo necesito, pero a veces me hace sufrir muchísimo".

Productos

Aunque por años se adaptó a los productos que la industria ofrecía, la cantante explicó que lograr concebir una línea que respondiera a las necesidades de quienes, al igual que ella, tienen rizos.

"En vez de ir a una farmacia a mezclar productos, busqué un grupo de expertos y científicos que supieran cómo hacerlo, especialistas con mucha experiencia en el mundo de la belleza y el cuidado capilar", ha explicado.

Desarrollado en el campo de la biotricología, Ísima responde al modelo de cuidado capilar TriModal Method, el cual busca brindar a sus consumidores un cuero cabelludo sano, un córtex fuerte y una cutícula suave.

Shakira señala que la línea enaltece la diversidad capilar de la comunidad latina, por ello posee ocho productos claves:

El shampoo hidratante Riquísima, con extracto de aloe vera mexicano y ceramidas biomiméticas; la Súperbomba, una mascarilla con una textura mantequilla y péptidos de triple reparación; el acondicionador Suavísima, con GluconaBond y ceramidas biomiméticas; Reset, un shampoo clarificante que ayuda a eliminar la acumulación de residuos; Delicia, un aceite reparador capilar; el sérum Iconic, que hidrata y suaviza el cuero cabelludo; el perfeccionador de rizos Curls Don’t Lie, aporta brillo y definición; y el All In, un acondicionador sin aclarado que nutre y reduce la rotura del cabello tras una sola aplicación.

La línea estará disponible en el mercado en la página web de la colombiana y en Ulta Beauty a partir de julio.

Shakira aseveró que la marca está pensada en personas con cabello rizado y ondulado que quieran mejorar su rutina de cuidado capilar, por lo que ofrece calidad.

"Son 30 años de carrera, y quiero asegurarme de que si comparto algo con mujeres como yo, sea una solución real a muchos problemas reales".