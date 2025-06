Abogado de Justin Baldoni advierte que batalla contra Blake Lively no ha terminado

El actor Justin Baldoni asiste al estreno de "It Ends With Us" en Nueva York en el AMC Lincoln Square Theater, el 6 de agosto de 2024 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Justin Baldoni y su equipo legal no se dan por vencido, pese a que el juez Lewis J. Liman desestimó la contrademanda de 400 millones de dólares que el actor y director de It Ends With Us interpuso a Blake Lively, Ryan Reynolds y su publicista.