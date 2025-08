J.P. Sans, una de las mentes maestras detrás de "Bad Guys 2"

Mezclando diferentes estilos de animación en secuencias de acción alucinantes, robos intrincados y mucho humor, la película rinde homenaje a largometrajes tan variopintos como Gravity, The Silence of the Lambs, Mission:Impossible, Men in Black y Ocean´s Eleven, creando un caleidoscopio que resalta su impronta visual y narrativa tan característica. Al mismo tiempo, The Bad Guys 2 explora a través del humor temas sumamente pertinentes como la búsqueda de la redención, los prejuicios que la opinión pública consolida y la necesidad —y derecho— que todos tenemos a las segundas oportunidades.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con J.P. Sans, codirector de The Bad Guys 2. Nacido en Caracas, Sans se ha convertido en uno de los latinos que está dando de qué hablar en Hollywood por su participación en proyectos de gran envergadura de Dreamworks como Rio, Rise of the Guardians, Puss in Boots: The Last Wish, entre otros.

Sans, quien fue cabeza del departamento de animación de la primera entrega de The Bad Guys, contó cómo fue su experiencia como codirector de esta nueva entrega, las técnicas de animación que utilizaron y su relación con la historia, las referencias cinematográficas que inspiraron al equipo y reveló cuál pudiese ser el posible rumbo de una secuela de esta historia.