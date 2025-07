La Comic-Con abraza a George Lucas en histórica primera visita

Lucas nunca había visitado la convención a pesar de que sus franquicias de "La Guerra de las Galaxias" e "Indiana Jones" están fuertemente arraigadas en la cultura de la Comic-Con.

"Hemos esperado cinco décadas por esto", dijo la actriz y cantante Queen Latifah, moderadora del panel en el que participó Lucas.

La Comic-Con, que reúne a unos 130.000 fanáticos cada año, se ha convertido en una importante plataforma para que los estudios y sus estrellas presenten sus lanzamientos en cine y televisión.

Pero Lucas llegó a la famosa sala H para hablar del "Museo Lucas del Arte Narrativo" que, fundado por él y su esposa, la empresaria Mellody Hobson, abrirá sus puertas en Los Ángeles el año que viene.

"He coleccionado arte desde que estaba en la universidad", dijo Lucas, que posee un acervo de decenas de miles de piezas.

"He hecho esto por más de cincuenta años, y de pronto pensé ¿qué voy a hacer con todo esto? Porque me niego a venderlo. Jamás podría hacer eso, eso no es lo que yo creo que el arte es. El arte es más sobre una conexión emocional", agregó.

Lucas definió como "un templo para el arte popular" el museo que exhibirá el trabajo de ilustradores como Norman Rockwell, Jessie Willcox Smith, Maxfield Parrish y N.C. Wyeth, obras de Frida Kahlo, Jacob Lawrence, Charles White y Robert Colescott, y piezas de caricaturistas y artistas como Winsor McCay, Frank Frazetta, George Herriman y Jack Kirby, entre otros.

El curvilíneo y escultural edificio también expondrá artefactos de las producciones que elevaron a Lucas al panteón del cine, entre otras piezas exclusivas.

Para Lucas, se trata de un homenaje a la importancia de la narrativa.

"Cuando naces, el punto de referencia es el miedo. Y a medida que avanzas en la vida, las cosas te dan curiosidad, especialmente aquellas cosas que no entiendes, y que por eso representan una amenaza para ti. Como resultado, creas historias para sentirte mejor", explicó Lucas.

"La ciencia ficción es un mito. Lo hicimos realidad gracias a los libros y el arte de ciencia ficción", reflexionó.

"Momento crítico"

El venerado director conversó con los oscarizados Guillermo del Toro y Doug Chiang, artista que ha moldeado el emblemático universo de "La Guerra de las Galaxias" durante décadas.

Del Toro, quien lanzará su "Frankenstein" en noviembre, dijo que muchas de las piezas en el recinto celebrarán la libertad y la anarquía.

El maestro de lo fantástico sostuvo que la colección exhibida en su museo reflejará cómo una forma de expresión explica el mundo contemporáneo.

"Estamos en un momento crítico en el que una de las cosas que quieren desaparecer es el pasado. Esto (el museo) es conmemorar un momento popular, vociferante, expresivo y elocuente de nuestro pasado visual que nos pertenece a todos", sostuvo..

Para Del Toro, la iniciativa de Lucas es crucial en tiempos en que se hace más urgente resaltar la importancia de la expresión individual.

"Una de las cosas que encuentro opresivas es gente diciendo que puedes hacer arte con una aplicación. Lo siento, pero no puedes", comentó.

"La diferencia es personalidad, conocimiento y emoción. Son tres cosas que tienen que existir, y lo siento, no vienen en una jodida aplicación", prosiguió, aclamado por el público.

"¡Qué panel!", dijo Jesse Goldwater, quien vino de Los Ángeles para el evento. "Ellos son la encarnación de la Comic-Con, sin ellos la Comic-Con no existiría", añadió.

La Comic-Con culmina este domingo.

