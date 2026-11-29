MIAMI.— En las calles de Doral, donde el acento venezolano marca el compás de las panaderías, los talleres y los centros comerciales, la conversación cotidiana cambió de tono. Ya no gira únicamente en torno al tráfico de la avenida 107 o al precio de los alquileres. Desde hace meses, en las ventanitas de café y en los pasillos de los pequeños negocios se repite una misma inquietud, dicha a veces en voz baja: qué pasará con el acuerdo de cooperación migratoria entre la Ciudad y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Lo que en el papel es un convenio administrativo —el programa federal conocido como 287(g)— se ha convertido en el centro de una tormenta política, jurídica y emocional. Para las autoridades municipales, el reto consiste en buscar una salida que no exponga a la Ciudad a sanciones del estado de Florida. Para buena parte de sus residentes, en cambio, el debate toca fibras mucho más inmediatas: la confianza en la Policía local, la supervivencia de comercios que dependen del movimiento diario y la estabilidad de familias que aún esperan resolver su estatus migratorio en Estados Unidos.

Ahora, la discusión entra en una fase decisiva. En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, el vicealcalde Rafael Pineyro adelantó que propondrá acudir a los tribunales para que sea un juez quien aclare si Doral puede rescindir el convenio. En paralelo, la alcaldesa Christi Fraga anunció una agenda de reuniones con funcionarios estatales en Tallahassee para explorar alternativas que se ajusten a la legislación de Florida. Dos estrategias distintas para un mismo dilema que mantiene en vilo a una comunidad entera.

Laberinto legal

La propuesta de Pineyro —según dijo— llegará al pleno del Concejo en diciembre. Su plan consiste en autorizar al abogado municipal y a la administración a presentar una acción judicial declarativa —un declaratory judgment— que despeje la gran incógnita que hoy paraliza a la municipalidad: qué margen real de maniobra tiene Doral frente a un compromiso que ya lleva su firma.

"Esto lo hago primero para que un tribunal sea el que determine si Doral puede retirarse voluntariamente de este acuerdo y continuar cooperando de buena fe con autoridades federales", explicó el vicealcalde.

Pineyro insistió en un punto que considera clave para entender el alcance real del convenio: la Policía de Doral, aseguró, no ha hecho uso de las facultades que otorga el programa y los agentes no están certificados para ejercer funciones migratorias ni han participado en detenciones de esa naturaleza. Bajo esa premisa, el funcionario cuestionó si resulta jurídicamente obligatorio sostener un acuerdo que, en la práctica, permanece inactivo.

El conflicto comenzó a escalar en el terreno institucional tras las solicitudes de la concejal Maureen Porras para reabrir el debate sobre la continuidad del pacto. El 18 de noviembre, el Concejo decidió posponer la discusión a la espera de un pronunciamiento de la Fiscalía General de Florida.

La respuesta llegó firmada por el fiscal general adjunto, Greg Slemp, y cayó como un balde de agua fría sobre quienes esperaban una salida rápida: abandonar un convenio vigente sin una justificación suficiente, advirtió, probablemente demostraría falta de cooperación con el Gobierno federal y podría interpretarse como una política santuario.

Aunque la carta de la Fiscalía no tiene el peso de una sentencia judicial sobre el caso específico de Doral, sí dejó claro el terreno que pisa el municipio. La legislación estatal establece matices importantes: mientras la sección 908.11 de los estatutos fija obligaciones puntuales para los responsables de las cárceles de Miami-Dade, la sección 908.104 exige a las agencias policiales estatales y locales hacer sus mejores esfuerzos para respaldar la aplicación de las leyes migratorias federales.

Abogados que cuestionan el criterio de Tallahassee sostienen que esa cooperación no obliga necesariamente a adherirse al programa 287(g), diseñado para delegar funciones migratorias específicas a agentes locales capacitados. Sin embargo, el pasado reciente pesa sobre la mesa. El 16 de abril de 2025, los cinco miembros del Concejo de Doral aprobaron por unanimidad la Resolución 25-120, que autorizó al administrador municipal a suscribir el acuerdo con ICE, sujeto a revisión jurídica.

La iniciativa fue presentada por Nicole Reinoso y secundada por el propio Pineyro, con el respaldo de Fraga, Porras y Digna Cabral. El documento no se firmó de inmediato; la rúbrica definitiva llegó en enero de 2026. Hoy, Pineyro busca que la justicia trace una línea clara para, “sin desconocer obligaciones legales, determinar si pueden cumplirse sin mantener un mecanismo que la Policía no utiliza”.

Rafael Pineyro, vicealcalde de Doral. D. CASTROPÉ

Otro camino

Mientras el vicealcalde mira hacia los tribunales, la alcaldesa Christi Fraga apuesta por la negociación política. En declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS, confirmó que su equipo analiza la respuesta de la Fiscalía y que prepara encuentros con legisladores y representantes del Gobierno estatal.

"Considero que lo más importante es abogar por cambios que realmente produzcan resultados en un asunto tan sensible para nuestra comunidad", afirmó.

Fraga ha intentado, además, contener el desgaste en la relación entre los vecinos y las fuerzas del orden locales. Reiteró que las prácticas policiales en Doral no han cambiado y pidió a los residentes que no dejen de llamar a los agentes municipales cuando necesiten ayuda. Al mismo tiempo, introdujo una dosis de realismo sobre los límites de cualquier decisión municipal: cancelar el convenio, advirtió, “no impedirá que los agentes federales sigan operando en la ciudad”.

A pocos kilómetros de allí, en South Miami, la historia siguió otro rumbo. El alcalde Javier Fernández explicó a este matutino que su municipio optó por no firmar el 287(g) y buscó orientación judicial sobre sus deberes legales.

Para Fernández, las ciudades pueden colaborar con el Gobierno federal sin sumarse a ese mecanismo, y pidió a Doral y a otros municipios reconsiderar su postura, apelando a la huella que las familias inmigrantes han dejado en el desarrollo del sur de Florida.

El edil añadió una advertencia que suele quedar fuera de los discursos políticos: el riesgo financiero. Si una intervención migratoria realizada por agentes locales derivara en lesiones o fallecimientos, los municipios podrían enfrentar demandas costosas, una contingencia que —aunque no es automática y depende de cada caso y de los términos del acuerdo— obliga a medir el alcance de la exposición legal.

Con todo, el espejo de South Miami no devuelve una respuesta exacta para Doral. La demanda presentada previamente por esa Ciudad fue desestimada por prematura y nunca resolvió la cuestión de fondo: si un municipio puede dar marcha atrás una vez que ya estampó su firma. En Doral, el dilema no es entrar, sino cómo salir.

Christi Fraga, alcaldesa de la ciudad de Doral. D. CASTROPÉ

Vida en pausa

Fuera de las oficinas municipales, el ritmo de la discusión es mucho menos pausado. Para Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus (VAC), el margen de espera se agotó hace tiempo.

La activista sostuvo que la Ciudad debe iniciar de inmediato el proceso para rescindir el contrato y aseveró que desde hace meses recibe testimonios de residentes inquietos por los operativos de ICE y de la Patrulla Fronteriza en el área.

"Nosotros lo que estamos pidiendo desde hace meses es que la Ciudad proceda a comenzar el proceso para rescindir el contrato", recalcó Ferro, quien interpretó la carta de la Fiscalía estatal como una forma de presión política para frenar la retirada, una lectura que choca con el argumento estrictamente jurídico que esgrime el estado.

En las audiencias públicas y en las manifestaciones frente al ayuntamiento, el malestar se ha traducido en escenas cotidianas. Vecinos y comerciantes relataron que el miedo a una detención ha alterado rutinas básicas: hacer las compras de la semana, ir al trabajo o simplemente frecuentar espacios públicos. El reclamo quedó plasmado en una petición respaldada por 170 familias que exige revisar el convenio.

En los locales comerciales, varios propietarios denuncian caídas abruptas en las ventas y crecientes dificultades para retener personal. Aunque esos testimonios reflejan el golpe que sienten negocios concretos, no permiten atribuir el freno comercial únicamente a ICE; el encarecimiento de los alquileres, los cambios en el consumo y otras presiones económicas también pesan sobre la caja registradora.

Pineyro reconoció la angustia que expresan los vecinos, aunque deslizó que una parte de las protestas responde, a su juicio, a cálculos políticos. "Hay ciudades de Miami-Dade donde sus policías sí están colaborando activamente con ICE y eso no se muestra", señaló.

Adelys Ferro, directora ejecutiva del Caucus Venezolano Americano (VAC). Cortesía Adelys Ferro

El peso de la maleta

En medio de ese clima de incertidumbre, una palabra que durante años parecía lejana ha vuelto a colarse en las conversaciones familiares de Doral: el retorno.

Gladys Fernández, residente de la urbe, contó a DIARIO LAS AMÉRICAS que entre sus conocidos hay varias personas que evalúan seriamente regresar a Venezuela. Las razones se superponen, pero una encabeza casi todas las charlas. "El motivo más frecuente es el de ICE y la forma como ellos están trabajando", relató.

A ese temor se suma un desgaste silencioso que muchos inmigrantes conocen bien: alquileres cada vez más difíciles de pagar, reducción de horas laborales, imposibilidad de ahorrar y jornadas tan exigentes que apenas dejan espacio para la vida familiar. Algunos de sus conocidos, añadió Gladys, albergan la expectativa de reconstruir en Venezuela lo que dejaron atrás y aspirar a una rutina más tranquila tras el regreso de la líder opositora María Corina Machado.

Se trata, claro está, de relatos personales y no de una radiografía estadística del éxodo inverso. No todas las familias que contemplan empacar lo hacen por la presión migratoria; en unas pesa la incertidumbre legal, en otras el agotamiento económico o la necesidad de reencontrarse con los suyos.

El vicealcalde Pineyro aseguró haber notado un repunte en la actividad de empresas de logística vinculadas al intercambio con Venezuela, un movimiento que asocia con los cambios políticos y económicos en ese país y con el interés de quienes aún conservan propiedades o negocios allá. Al mismo tiempo, defendió la urgencia de una reforma migratoria en Estados Unidos que ponga fin a los retrasos y a la zozobra de quienes llevan años esperando regularizar su situación.

Las cifras del sector de carga muestran, en efecto, un mayor dinamismo, aunque no permiten concluir que se trate de mudanzas definitivas. La compañía Next Day Cargo reportó un incremento del 37% en las guías de envío hacia Venezuela entre septiembre y octubre de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior, según datos difundidos por Bloomberg Línea.

El registro incluye paquetes y mercancías de todo tipo, pero no distingue cuántos envíos corresponden a familias que abandonan Estados Unidos de forma permanente.

Consultada sobre versiones que hablan de un aumento en el traslado de automóviles por parte de venezolanos que regresan, Adelys Ferro admitió que no cuenta con información para confirmarlo. Más allá de las cifras, la activista advirtió que volver sigue siendo una apuesta cuesta arriba debido a la compleja realidad social, económica y política que atraviesa Venezuela, una cautela que contrasta con el optimismo de quienes vislumbran una apertura.

Mientras Doral aguarda —con Fraga tocando puertas en Tallahassee y Pineyro buscando respuestas en los tribunales—, la vida cotidiana no se detiene. En las calles, los comercios y las mesas familiares persiste la misma encrucijada que hoy define el pulso de la Ciudad: cómo cumplir con la ley sin quebrar la confianza de la comunidad que le da vida.