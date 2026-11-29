MIAMI.- Las formas geométricas cobran vida a través de movimientos delicados y casi imperceptibles en Geometrías suspendidas, la exposición individual con la que el artista venezolano Elías Crespín debuta el lunes 30 de noviembre en Ascaso Gallery de Miami, anunciaron los organizadores.

La muestra , que reúne 25 esculturas electrocinéticas, incluidas nuevas piezas elaboradas en vidrio y madera, estará abierta al público hasta el 27 de febrero.

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La propuesta invita a observar cómo las figuras se transforman lentamente en el espacio mediante un sistema de hilos de nailon y motores programados. Líneas que se alinean y separan, planos que se pliegan y círculos que se expanden y contraen conforman composiciones cambiantes en las que el tiempo y el movimiento adquieren un papel central, describen en un comunicado.

La exhibición reúne piezas de varias series desarrolladas por Crespín, entre ellas Tetralineados, Concéntricos, Planos flexionantes y La danza de las catenarias.

También incluye Cubo RGB, Homenaje a Jesús Soto (2023), una obra que remite a una experiencia decisiva en su trayectoria: el encuentro con Cubo de nylon (1984), de Jesús Soto, en el Museo de Bellas Artes de Caracas, en el año 2000. Aquella pieza despertó en Crespín la idea de utilizar algoritmos para generar movimiento en estructuras suspendidas.

Uno de los atractivos de esta muestra es la incorporación de materiales que amplían el lenguaje escultórico del artista. El vidrio, trabajado mediante suspensión desde el año pasado, introduce transparencia y una referencia al mundo físico, mientras que la madera aporta una dimensión orgánica y natural.

"El vidrio nace del fuego y aporta otra referencia al mundo físico dentro de estas danzas suspendidas", explicó Crespín sobre su exploración de nuevos materiales.

Sobre el artista

Nacido en Caracas en 1965 y radicado en París, Elías Crespín combina su formación como ingeniero en computación con la creación artística. Él mismo desarrolla el software, los componentes electrónicos y los mecanismos que permiten dar movimiento a sus esculturas.

Su trayectoria incluye importantes reconocimientos internacionales. En 2020, el Museo del Louvre inauguró L'Onde du Midi, una instalación permanente integrada por 128 elementos suspendidos. Cuatro años después, su obra Grand HexaNet (2018) ingresó en la colección permanente del Museo de Arte Nelson-Atkins. Sus creaciones también forman parte de colecciones de instituciones como el Museum of Fine Arts de Houston, El Museo del Barrio de Nueva York y MALBA, entre otras.

Con Geometrías suspendidas, Ascaso Gallery propone un acercamiento a la obra de un creador que une arte, ingeniería y tecnología para transformar estructuras geométricas en experiencias visuales dinámicas.

La exposición podrá visitarse en Ascaso Gallery, en Miami, de lunes a sábado, de 10 am a 6 pm hasta el 27 de febrero.