Lista de ganadores en el Festival de Cine de San Sebastián 2024

- Concha de Oro a la mejor película: "Tardes de soledad", de Albert Serra (España-Francia-Portugal)

- Premio Especial del Jurado: "The Last Showgirl", de Gia Coppola (EEUU)

- Concha de Plata a la mejor dirección: Laura Carreira, por "On Falling" (GB-Portugal) y Pedro Martín Calero, por "El llanto" (España-Argentina-Francia) ex aequo

- Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista: "Patricia López Arnaiz", por "Los destellos" (España)

- Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto: Pierre Lottin, por "Quand vient l'automne" (Francia)

- Premio del Jurado al mejor guión: "Quand vient l'automne", de François Ozon", (Francia)

- Premio del Jurado a la mejor fotografía: "Bound in Heaven", de Huo Xin (China)

- Premio Horizontes a la mejor película latinoamericana: "El jockey", de Luis Ortega (Argentina-México-España-Dinamarca-EEUU)

- Premio de la Industria Wip Latam: "Un cabo suelto", de Daniel Hendler (Uruguay)

- Premio Egeda Platino Industria: "Cuerpo celeste", de Nayra Ilic (Chile)

- Premio Nuevos Directores: "Bagger Drama", de Piet Baumgartner (Suiza)

Mención especial: "La guitarra flamenca de Yerai Cortés", de Antón Álvarez (España)

- Premio de Cooperación Española: "Sujo", de Astrid Rondero y Fernanda Valadez (México-EEUU-Francia)

- Premio Radiotelevisión Española (RTVE) Otra mirada: "All We Imagine as Light", de Payal Kapadia (Francia-India-Países Bajos-Luxemburgo)

Mención especial: "On Falling", de Laura Carreira (GB-Portugal)

- Premio Irizar al Cine Vasco: "Chaplin, espíritu gitano", de Carmen Chaplin (España)

- Premio del Público: "En fanfare", de Emmanuel Courcol (Francia)

- Premio del Público a la mejor película europea: "The Seed of the Sacred Fig", de Mohammad Rasoulof (Alemania-Francia-Irán).

- Premio Zabaltegi Tabakalera: "Aprili", de Dea Kulumbegashvili (Francia-Italia-Georgia).

Mención especial: "Monólogo colectivo", de Jessica Sarah Rinland (Argentina)

-Premio Culinary Zinema: "Mugaritz. Sin pan ni postre", de Paco Plaza (España)

FUENTE: AFP