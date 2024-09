San Sebastián encumbra el documental "Tardes de soledad", de Albert Serra

"Me gustaría agradecer al festival por haber seleccionado la película", dijo al recoger el premio Serra, sobre un film que organizaciones animalistas pidieron que no se emitiera en el festival.

Muy aplaudido en su proyección oficial, el largometraje generó debate incluso antes de ser presentado, cuando el partido animalista PACMA pidió retirarlo al considerar que ofrece "una visión romántica" de "una tradición que implica violencia hacia los animales".

La cinta sigue al diestro peruano Andrés Roca Rey en varios días de fiesta, desde que se pone su traje de luces hasta que termina la corrida, sin escatimar en imágenes de la muerte de los toros.

En rueda de prensa al presentar la película, el director catalán de 48 años dijo que su película "se posiciona" en el sentido de que muestra "cierta fascinación por el tema" de los toros, pero a la vez "no renuncia a ser una película de arte (...) que no está al servicio ni de una causa ni de nada, está al servicio del cine".

El mundo de los toros suscita polémica en España, donde el gobierno de izquierda recientemente suprimió el Premio Nacional de Tauromaquia.

Espaldarazo al cine argentino

La Concha de Plata a la mejor dirección recayó ex aequo en la portuguesa Laura Carreira, por "On Falling", sobre el deshumanizante trabajo en un gran almacén de una empresa online, y en el español Pedro Martín Calero, por la cinta de terror "El llanto".

Agradeciendo un premio a una propuesta de género, Calero recordó que "'El llanto' es también una película argentina" ya que "mas de la mitad del rodaje se rodó allá, la mitad del casting es argentino".

"El premio también es de ellos", señaló, en una de las varias muestras de apoyo al cine argentino que se pudieron escuchar en la gala de esta 72ª edición del festival.

El martes, San Sebastián albergó un acto de solidaridad con el cine del país sudamericano, y, como guiño, proyectó el documental "Traslados", que reconstruye la trama detrás de los "vuelos de la muerte" de la última dictadura militar argentina (1976-83).

El Gobierno de Milei, que busca reducir drásticamente los gastos del Estado en medio de una fuerte crisis económica, impuso un fuerte recorte en el Instituto Nacional del Cine (INCAA).

Los cortes han incluido la suspensión de programas de apoyo y el despido de buena parte de sus empleados, lo que ha dejado virtualmente paralizado al INCAA.

En la gala, también cargó contra Milei el actor Nahuel Pérez Biscayart, quien recogió el premio a mejor película latinoamericana que ganó "El jockey", del argentino Luis Ortega.

"Detrás de ese autoengaño en el que viven, ese odio que profesan, no hay ninguna libertad. Hay simplemente una profunda soledad. Podrán intentarlo, pero no nos van a destruir, no nos vamos a destruir ¡Viva el cine argentino!", lanzó Pérez Biscayart.

"Humanidad" y "belleza"

El otro gran premio de la noche, la Concha de Plata a la mejor interpretación, fue otorgado a la actriz española Patricia López Arnaiz, por su papel en "Los destellos", de Pilar Palomero.

López Arnaiz interpreta a Isabel, quien por años ha vivido alejada de su exmarido Ramón, y vuelve a acercarse a él a pedido de su hija, cuando el hombre se encuentra en estado terminal de una enfermedad.

"Pilar Palomero merece compartir conmigo este premio", dijo la actriz, estimando que "todos los personajes de sus películas tiene una humanidad y una belleza, que a mi me llegan todos".

En una edición con glamur, por la alfombra roja de San Sebastián desfilaron estrellas como Johnny Depp, Isabelle Huppert, Lupita Nyong'o, Tilda Swinton y Monica Bellucci.

Este año recogieron el Premio Donostia, el reconocimiento de San Sebastián a una destacada carrera dedicada al cine, el cineasta español Pedro Almodóvar, su compatriota el actor español Javier Bardem y la intérprete australiana Cate Blanchett.

FUENTE: AFP